奈良鹿屁屁射出「萬丈佛光」！百萬網友笑翻：莫名充滿神聖感

據日媒HUFFPOST報導，近期日本X上一段拍攝奈良公園小鹿的影片引發熱烈迴響，短短時間內就超過12萬次按讚、逾300萬次瀏覽。這段由喜歡拍鹿的網友@igufoto上傳的影片，以「突然開始強烈發光的屁股」為題，影片中兩隻小鹿原本在廣闊的草地上悠哉吃草，沒想到幾秒後，其中一隻小鹿的臀部竟然射出耀眼奪目的強光，彷彿自帶神明光環，這充滿巧合的畫面瞬間讓大批網友笑翻。

原PO表示，影片拍攝於清晨六點左右，地點在奈良公園春日大社境內的飛火野。當時他趁著太陽剛升起時拍攝小鹿，原本被鹿身遮擋住的朝陽，隨著小鹿向前邁開步伐，陽光正好對準了鹿屁屁的位置，在鏡頭下便形成了屁屁發出萬丈光芒的錯覺。因為實在太有趣，他還特地將畫面放大，並強調這完全是偶然，絕不是刻意安排擺拍。

這段影片曝光後，大批網友紛紛留下爆笑回覆。許多人看著那道不可思議的光芒，忍不住驚呼「屁股竟然發出了佛光」，更有人打趣形容這畫面簡直是「莫名充滿神聖感」。大家對於這毫無意義卻又極度耀眼的光芒感到相當有趣，甚至有網友盛讚這是「被天照大御神選中的鹿屁屁」，還有人搞笑地說：「日本不會就是這樣誕生的吧？」

面對廣大網友的熱情轉發與討論，原PO也感到相當不可思議。他坦言自己原本只是想記錄清晨美麗的生態風景，完全沒料到一個偶然的錯位巧合，竟獲得如此高人氣。