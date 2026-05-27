北市開罰 228公園鱷雀鱔 遭釣客吃下肚

台北市二二八公園養了廿多年的鱷雀鱔遭一名成功大學校友與友人以「清除外來種」為由釣走、烹煮，過程貼在成大釣魚社粉專，引發議論。北市府公園處指出，這尾老鱷雀鱔養在封閉的人工池塘，並無繁殖擴散、影響生態之虞，兩名「釣客」已致電道歉，將各罰三六○○元。

成大釣魚社發道歉聲明指出，釣走鱷雀鱔是陳姓校友與姜姓友人所為，陳曾為創社幹部，兩人皆非社團成員，未經同意情況下擅用粉專發文，導致外界誤解與不良觀感，社團對管理疏失致歉。成大副校長李俊璋強調，此行為確實不對，是校友也將導正錯誤行為，事後釣魚社聯絡兩人，都已認知錯誤行為，並保證不會再犯。

二二八公園的鱷雀鱔在人工池塘生活廿餘年，被許多逛公園的民眾視為吉祥物，但日前陳、姜以「清除外來種」名義釣走，送去快炒店烹煮，過程貼上網，引起網友熱議，有的認為鱷雀鱔是強勢外來種，應獎勵清除，但有的質疑公園本就禁止釣魚，兩人卻「跑去私人魚缸殺寵物」。

北市公園處指出，早年無移除外來種觀念，這尾鱷雀鱔在封閉的水池養了廿餘年，並無影響生態情形，池內尚有其他魚種，市府定期派員抽水清潔，若發現新外來物種會加以移除。昨天陳、姜已來電致歉，將依北市公園管理自治條例各罰三六○○元。

嘉義大學水生生物科學系助理教授董哲煌說，鱷雀鱔原產於美洲，具有類似肺部功能的鰾，可以在半乾燥的沼澤或缺氧環境中存活數天，壽命長、食量驚人且具強大掠食性，進入都市景觀池將侵害原物種。