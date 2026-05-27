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北市開罰 228公園鱷雀鱔 遭釣客吃下肚

聯合報／ 記者林麗玉萬于甄李宗祐／連線報導

北市二二八公園養了廿多年的鱷雀鱔遭一名成功大學校友與友人以「清除外來種」為由釣走、烹煮，過程貼在成大釣魚社粉專，引發議論。北市府公園處指出，這尾老鱷雀鱔養在封閉的人工池塘，並無繁殖擴散、影響生態之虞，兩名「釣客」已致電道歉，將各罰三六○○元。

成大釣魚社發道歉聲明指出，釣走鱷雀鱔是陳姓校友與姜姓友人所為，陳曾為創社幹部，兩人皆非社團成員，未經同意情況下擅用粉專發文，導致外界誤解與不良觀感，社團對管理疏失致歉。成大副校長李俊璋強調，此行為確實不對，是校友也將導正錯誤行為，事後釣魚社聯絡兩人，都已認知錯誤行為，並保證不會再犯。

二二八公園的鱷雀鱔在人工池塘生活廿餘年，被許多逛公園的民眾視為吉祥物，但日前陳、姜以「清除外來種」名義釣走，送去快炒店烹煮，過程貼上網，引起網友熱議，有的認為鱷雀鱔是強勢外來種，應獎勵清除，但有的質疑公園本就禁止釣魚，兩人卻「跑去私人魚缸殺寵物」。

北市公園處指出，早年無移除外來種觀念，這尾鱷雀鱔在封閉的水池養了廿餘年，並無影響生態情形，池內尚有其他魚種，市府定期派員抽水清潔，若發現新外來物種會加以移除。昨天陳、姜已來電致歉，將依北市公園管理自治條例各罰三六○○元。

嘉義大學水生生物科學系助理教授董哲煌說，鱷雀鱔原產於美洲，具有類似肺部功能的鰾，可以在半乾燥的沼澤或缺氧環境中存活數天，壽命長、食量驚人且具強大掠食性，進入都市景觀池將侵害原物種。

北市 成大 外來種

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