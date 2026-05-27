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駁放生傳聞 專家：繁殖季遇蛇很正常

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

許多民眾看到蛇，即猜測是有心人士刻意放生所致，專家表示，被大量放生的蛇類通常吻端會有明顯傷痕，但近年已經幾乎沒有大量捉蛇的產業，五月正值蛇類繁殖季，蛇類大量出沒屬再自然不過的現象，民眾只要保持距離、不打擾即可。

國立師範大學生命科學系特聘教授林思民表示，台灣喜歡放生動物的時代已經過去了，加上這樣的放生行為也已經觸法，現在更幾乎沒有大量抓蛇的產業需求，每年五月開始是蛇類的繁殖季，民眾更容易看到蛇，大部分的人看到蛇類頻繁出沒，會下意識以為是放生，甚至以為看到的蛇都是毒蛇。

林思民指出，通常大量放生的蛇都會有些特徵，例如吻部磨傷、結痂、脫水等，但這幾年真的很少看到，而大部分的蛇類生性害羞，不會主動攻擊人，在戶外遇到蛇只要保持距離避開即可。

台中市野生動物保育學會研究組長林文隆指出，每年這個時候因為天氣轉熱，蛇類活動力會顯著增加，而在突然大量出現的情況下，這樣的現象就會被冠上放生之名，但其實放生蛇的情況，幾乎已經沒有了。

以台中市來說，出現最多的蛇類依序為臭青公、黑眉錦蛇、中華眼鏡蛇、南蛇、雨傘節等，當中只有兩種是毒蛇，但即使是毒蛇也幾乎不會主動咬人，民眾只要真正了解這些蛇的習性後，對蛇的恐懼就會減少。

林保署表示，蛇類屬於變溫動物，隨夏季氣溫回升，其新陳代謝與活動力大幅提升，且台灣從中高海拔到都會區周邊原本就有原生蛇類分布，目擊機率增加屬正常自然現象。若屬人為大規模放生，通常會伴隨大量同時聚集，以及個體乾癟脫水、吻部磨傷、人為傷痕等跡象，與現況零星目擊的健康個體完全不同。

放生 眼鏡蛇

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