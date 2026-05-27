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暖化助攻 苗栗鬧蛇患 毒蛇3年破千尾

聯合報／ 記者范榮達賴香珊鄭國樑郭政芬／連線報導
苗栗獅潭地廣人稀，家戶常見蛇出沒，鄉民代表劉雪梅自備捕蛇夾供鄰里取用。記者范榮達／攝影
苗栗獅潭地廣人稀，家戶常見蛇出沒，鄉民代表劉雪梅自備捕蛇夾供鄰里取用。記者范榮達／攝影

氣候暖化，加上棲地品質提升，蛇類發現頻率增加。苗栗縣消防局統計，近三年通報捕蛇總數從二千八百多尾增加到逾三千尾，其中三成六為眼鏡蛇等毒蛇。苗栗縣獅潭鄉地廣人稀，高齡人口超過三成，家戶常見蛇出沒，鄉公所首開全國先例，將普發捕蛇夾，總計一千支，以供緊急應變。

苗栗環境純樸，不時傳出有宗教人士來苗栗放生動物，甚至不乏放生毒蛇的傳聞。獅潭鄉民代表魏漢鎮說，二年前大東勢就傳出有放生團體，把一袋袋的蛇載到山區放生，當地十多戶都有目擊眼鏡蛇的紀錄，人心惶惶，去年底代表會提案普發捕蛇夾，獲得一致通過。

鄉民代表劉雪梅說，台六線舊汶水橋頭附近的人行道，就在汶水老街旁，五月以來已連續三晚被目擊有蛇，剛開始蛇被推下橋，後來又出現，居民出動捕蛇夾，再野放到遠離人煙處；獅潭鄉人口少，六十五歲以上長者占三成二，年輕人多在外地工作，若蛇入侵，捕蛇夾至少能讓長輩緊急自保。

獅潭鄉長劉淑能表示，總計有一千戶申請，等月底驗收通過後就會發放。

蛇出沒頻率愈來愈高。苗栗縣消防局統計，二○二三年至二○二五年，苗栗全縣捕蛇數分別為二八八七尾、二九五五尾、三○八二尾，其中毒蛇比率約三成六，總數與毒蛇數呈現增加趨勢。

桃園市農業局統計，近三年捕蛇總數分別為四二一九、四一一六、四五三五隻，大致呈現增加趨勢。新竹縣消防局表示，去年共捕獲一一三六隻蛇，毒蛇共有四八○隻、占四成二。

農業部生物多樣性研究所爬行類研究室副研究員林德恩研判，蛇捕獲數量增加，應非族群移動或人為放生造成，因為氣候變遷，全台平均氣溫上升，加上都市熱島效應，都讓炎熱日數增加，當氣溫變得溫暖，蛇類活動的時間也變長，被發現或捕獲的機會自然增加。

有專家則分析，近年低海拔地區與道路減少殺草劑使用，棲地品質提升，生態復育後，蛇類也變多了。林德恩也說，台灣生態保育有成，穿山甲等野生動物數量回升，蛇類的食物來源也變多，活動就更趨頻繁，加上現在網路訊息流通迅速，通報機制普及，民眾通報意識提高，也使得蛇類捕捉數提高。

他強調，野外遇到蛇，保持安全距離就好，若住家周邊發現，可通報相關單位處理；住家周邊不堆放雜物，定期割草，蛇沒地方躲藏，自然不會靠近。

苗栗 苗栗縣 眼鏡蛇

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