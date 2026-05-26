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借寺廟搞放生…千餘隻八哥、椋鳥飛光光 新北動保處開鍘最高可罰15萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
護生會向新北市中和區這間寺廟租用場地進行放生。記者黃子騰／翻攝
護生會向新北市中和區這間寺廟租用場地進行放生。記者黃子騰／翻攝

新北市中和區1名徐姓女子今年3月為幫母親祈福，購買朱文錦後至新店碧潭放生，新北市動保處調查後依動保法開罰徐女3萬元，並須接受動保講習。另外中和某寺廟今年4月辦宗教放生活動，包含椋鳥、八哥等外來種，動保處調查後也依法開罰。

新北市動保處表示，4月26日接獲民眾檢舉，護生會向新北市中和某寺廟借用場地後，在寺廟內擺放告示進行放生活動，並運來多個裝有小斑鳩、白頭翁、八哥、小椋鳥、白頭椋鳥等鳥類的鳥籠總計千餘隻，還列出購買這些鳥類的金額共計15萬餘元。

動保處接獲檢舉後趕抵現場調查，發現鳥類皆已放出，動保處人員告知現場民眾八哥與椋鳥屬於外來種鳥類，依法不得任意釋放至自然環境。 據了解，黑領椋鳥早年作為寵物鳥引入台灣，但後來逐漸因棄養或飛竄四散各地，會與台灣原生種八哥競逐食物及築巢空間，是具高度威脅性的外來種鳥類。

動保處隨即依動保法第3條第3項開立查核單，後續將聯繫放生活動負責人到案說明，負責人恐將面臨3至15萬元罰款。動保處呼籲，放生祈福屬於錯誤迷思，所謂放生不僅無助於消災祈福，反而是將人為責任轉嫁給動物的殘忍棄養行為，也會破壞既有生態系統，對自然環境造成衝擊，民眾切勿聽信命理偏方或網路謠言，以免觸法受罰。

新北市動保處接獲檢舉趕抵寺廟時，許多鳥類已經放生完畢。記者黃子騰／翻攝
新北市動保處接獲檢舉趕抵寺廟時，許多鳥類已經放生完畢。記者黃子騰／翻攝

動保法 八哥 放生

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