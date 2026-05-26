學甲動保園區經費1億爆漲到4億 黃偉哲：「偽善」造成的

台南市永康區二王公墓市地重劃區2、3百隻遊蕩犬，常追車導致摔車，最近又有民眾反映在永康靈骨塔旁，被一、二十隻的浪犬追，市議員李鎮國指市府束手無策，還質疑學甲多功能動保教育園區耗費四億多興建，何以僅能收容400隻浪犬？

市長黃偉哲說，該案當初原本僅有一億多元的工程款，卻因有人帶頭不斷反對，導致工程興建一直延宕無法施工，施工成本暴增，結果工程完工後，當初反對的人，現在卻要求收容狗，他感嘆這是社會上的「偽善」。

李鎮國表示，永康區二王公墓重劃區內的流浪犬困擾地方多年，市府一直無法解決，面對二王公墓重劃即將在今年啟動，台南市公立收容所皆已爆滿，市府若不設法移除，屆時若流竄進入社區，將引發更多問題，有無解決方案？

農業局長李芳林說，二王公墓重劃區將利用空置的用地設置三處臨時大型圍籬，將浪犬圈置在內，再委請當地愛媽協助餵食管理，並請工務局能在重劃區內多做施工圍籬，防堵浪犬衝出撞到車輛。

市府為解決人犬衝突，在學甲第六公墓興建多功能動物保護教育園區，投入總經費4.03億元，由工務局代辦工程，歷經2年半施工，今年3月完工，李鎮國質疑為何花了四億多興建，卻僅能收容400隻流浪犬？且溪南地區不進去。

市長黃偉哲說，該案的工程款當初僅有一億多，卻因有人反對不斷抗爭，施工一再延宕無法順利進行，也讓施工成本不斷暴增，如今工程完工了，當初反對的人，現在卻要求能收容狗，他感嘆社會上的偽善就是這樣。

黃偉哲強調，沒有學甲動保園區，就沒400隻浪犬進住，他想在各行政區設置臨時收容所，里長卻反對，目前僅仁德等幾處設置，但永康就沒設，讓他很傷腦筋，只能再想辦法。李鎮國說是做與不做，公權力要再多加油。