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澎湖3熱帶斑海豚受困多天 今早趁漲潮順利游回大海

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
澎湖沙港西漁港近日出現3隻熱帶斑海豚貴客，在停留多天之後，趁著大潮終於脫困回到大海。圖／海洋保育署提供
澎湖沙港西漁港近日出現3隻熱帶斑海豚貴客，在停留多天之後，趁著大潮終於脫困回到大海。圖／海洋保育署提供

澎湖沙港西漁港近日迎來3隻稀客「熱帶斑海豚」，引發當地鄉親與各界高度關注，經過相關單位數日持續觀察與專家學者的評估，今天上午這3隻海豚趁著大潮時機，已順利自行離開港區，游回更開闊的海域活動，這項好消息讓所有關心海豚的民眾與保育夥伴都感到歡欣鼓舞。

海洋保育署表示，無論是多年前沙港曾紀錄到的「瓶鼻海豚」，或是這次短暫停留的「熱帶斑海豚」，當牠們進入港區或近岸水域時，最重要的保育原則就是「尊重野生動物的自主行為」，這次3隻熱帶斑海豚今早能自由自在地選擇離開，正是各界共同以「不打擾、持續觀察、必要時提供協助」為原則，所促成的良好結果。

海保署指出，熱帶斑海豚是行動敏捷、野性鮮明的海洋生物，成體體長約1.8至2.6公尺、體重約100至140公斤，年長個體身體斑點較多，且常見白色吻端，由於其警覺性高、在大洋中行動如風般迅速，極少被圈養，保留了強烈奔放的野生習性。

相較於多年前曾在沙港出沒、多出現在近岸海域且體型較大、嘴角常呈上揚狀而給人親近感的瓶鼻海豚，熱帶斑海豚的體型較為修長，警覺性也較高，更不容易接近。

海保署強調，這次事件特別感謝澎湖縣政府的積極應處與沙港在地民眾的關心協助，同時，中華鯨豚協會、自然科學博物館、成功大學海洋生物及鯨豚研究中心、台灣大學獸醫專業學院及黑潮海洋文教基金會等專家學者，也提供寶貴專業建議，更有許多保育夥伴親赴現場協助監測海豚活動與健康情形，設法降低人為干擾。

海保署呼籲，未來民眾若在港區、岸邊或海上發現鯨豚、海龜等大型海洋野生動物，應保持適當距離，減少聲響、船舶活動或近距離接觸所造成的干擾，並儘速通報相關單位由專業團隊評估，唯有以尊重取代干擾，才能讓海洋生物在熟悉的藍色家園中自由生活。

澎湖沙港西漁港近日出現3隻熱帶斑海豚貴客，在停留多天之後，趁著大潮終於脫困回到大海。圖／海洋保育署提供
澎湖沙港西漁港近日出現3隻熱帶斑海豚貴客，在停留多天之後，趁著大潮終於脫困回到大海。圖／海洋保育署提供

澎湖 海豚 漲潮

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