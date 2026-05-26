鱷雀鱔這個部位有毒！水生生物學者：強烈建議不要食用

有民眾釣獲大型外來種魚類「鱷雀鱔」，甚至將牠煮食，引發社會關注、撻伐。嘉義大學水生生物科學系助理教授董哲煌表示，民眾若在野外捕獲，強烈建議不要嘗試烹飪食用，因為鱷雀鱔的肉質不佳，且其卵巢與生殖系統含有毒性，如果在宰殺處理過程中不夠小心，毒素極可能污汙染到魚肉，其危險性質類似於河豚。

董哲煌表示，外來種鱷雀鱔原產於美洲，最大可長到3.5公尺、重達200至300公斤，不過在台灣的自然環境與氣候限制下，大部分個體很難長到這個規模。這類魚隻通常需要發育到1至2公尺以上才會達到性成熟並開始發情，因此目前在台灣野外自然繁殖的機率極低，現存個體多因觀賞魚管道進口後遭棄養。

外觀上，鱷雀鱔身體表面覆蓋著一層非常堅硬的硬鱗，內部結構主要是細密的骨質結晶。在北美歷史記載中，當地的印地安人會利用這種堅硬的魚皮與鱗片，加工製成磨刀石或打磨器具的工具。

談到鱷雀鱔的習性，董哲煌表示其性情凶猛，英文俗名意思就是能與鱷魚相匹敵的魚，在原生棲地北美洲，牠們在體型還小時，甚至有能力獵食體型較小的幼年鱷魚，攻擊性與咬合力不容小覷。在美國當地，目前部分區域甚至對該物種採取半保護的姿態。由於無法從外觀輕易判斷釣獲個體的生殖腺發育狀況，在安全第一的前提下，呼籲民眾切勿盲目跟風宰殺食用，以免發生中毒意外。