校友釣走228公園鱷雀鱔引眾怒 成大再發聲

被認為是吉祥物的台北市二二八公園「鱷雀鱔」，遭成大釣魚社畢業校友以「清除外來種」名義釣起上桌，事後，兩名涉事者已向北市公園處致歉，仍引發眾怒，北市公園處也將開罰；成大副校長李俊璋今強調，成大是教育機構，此行為確實不對，即便是畢業校友也將導正其錯誤行為。

李俊璋表示，兩名涉事者一名是釣魚社已畢業的校友，另一名則並非成大校友，然而，在二二八公園內釣魚確實是錯誤的行為，且該名校友已畢業，不該利用成大釣魚社官方帳號發布文章，成大釣魚社得知後隨即撤文，同時也把管理權限帳號變更。

他也提到，以成大釣魚社的立場來看，基本上不太可能做出這樣的行為，也希望外界不要再指責成大釣魚社，此次事件中，因社團在帳號遭冒用及管理疏失下，成大釣魚社同樣也是受害者，事後，成大釣魚社也聯繫兩名涉事者，他們已認知錯誤行為，也保證不會再犯。

李俊璋強調，成大是一間教育機構，不論是校友或是已畢業的校友，只要學生有錯誤的行為，校方都會盡到導正的責任，後續也會要求所有社團都能夠管理好自己的帳號密碼。

成大釣魚社說明，該名涉事者是早期創社幹部，以往社群經營委由幾名創社幹部協助處理，創社幹部有時也會分享自己私人釣魚活動，此次並未拿捏好分寸，在社群發布不當行為，也呼籲大眾切勿模仿，未來社群帳號將由當屆社長及社團公關管理，並詳細審核發文內容。