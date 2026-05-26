涉偷釣228公園鱷雀鱔 成大校友稱「誤以為外來種可帶走吃掉」再炎上

台北市228公園的鱷雀鱔遭人以「清除外來種」名義釣走後帶去熱炒店「料理」，2人自稱成功大學釣魚社成員，還將過程PO上網，引起公憤。其中的陳姓校友今天清晨在Threads發文道歉，指「誤以為外來種就可以自行處置帶走吃掉」，後續若有罰金會依規定繳納，也會參加能幫助社會福利的活動作補償。

據了解，228公園的鱷雀鱔在池內生活20多年，當地民眾視為吉祥物。成大釣魚社澄清，經查證相關釣魚及發文者為陳姓校友及姜姓校外人士，目前皆非社團成員，卻未經同意及審核擅自使用社團帳號發文，導致外界誤解與不良觀感，社團對帳號管理疏失致歉。台北市公園處表示，兩人今天上午已打電話到公園處致歉，北市府將各自開罰3600元。

自稱228公園釣魚事件的當事人今天清晨發文，向社會大眾道歉，內容指出，由於兩人無知與並未確認公園相關規範，就把228公園池子裡的魚釣起來，誤以為外來種就可以自行處置帶走吃掉，「這次事件中我們並沒有按照正確的流程處理，這是我們判斷不周，做事不夠謹慎的地方。對於這點我們得先向公園方及所有關心這次事件的人們致上最深歉意」。

該名網友也對成大釣魚社道歉，該事件造成負面影響，讓後輩承受不必要的壓力，引發負面評論，這是他們兩人的個人行為，並非社團活動，也未經社團同意或授權，不代表社團立場。他們也從中學習到，釣魚應建立在尊重規範、尊重場域的前提下，不可用自己的方式行動，「我們已準備向公園管理方致歉並且已提早寄出道歉信函，致上我們最大的歉意」。後續若有罰金也會依規定繳納，並且後續也會去參加能幫助社會福利的活動，補償他們的行為。

「我們保障不會再發生類似情形」。該名網友說，未來會先查詢規定，按照正確流程執行，不再因無知或判斷不足做出不正確的行為。對於此次造成社會大眾觀感不佳與不愉快，和公園管理處困擾，再次致歉。希望外界批評針對他們兩人就好，不要波及無關的家人與社團。

不過，大多網友不領情，「為什麼到了這裡，你還要講的自己是在移除外來種，只是做法有問題，你們是偷竊並殺害別人養的魚」、「公園內不能釣魚，我以為是常識」、「你要移除外來種，去溪流、水壩、海邊那種會影響到原生種的地方完全沒問題，偏偏跑去公園殺了一條養在封閉水池裡，根本不影響原生種的雀鱔，沒能力去移除在野外外來種，只好拿封閉水池的魚來開刀，少講得自己多正義，有夠悲哀的舉止」。