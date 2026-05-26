影／山豬出沒注意！苗栗永和山水庫路段涼亭 發現3山豬覓食中

苗栗縣三灣鄉苗5-1線與苗17線路口昨天下午4點左右發現有3隻山豬出沒，在涼亭處覓食，這是以往少見的狀況，三灣鄉長李運光呼籲鄉親行經該路段時請特別注意自身安全，尤其清晨、傍晚及夜間時段，避免過度靠近或驚擾野生動物，以維護行車及人身安全。

李運光表示，該處路段位於永和山水庫三灣往頭份方向約500公尺處的左側涼亭，三灣鄉公所同仁執勤時發現約有3隻山豬出沒，並於涼亭旁覓食。過去山豬大多隱身在樹林內，涼亭處可能有遊客殘留的食物，引來山豬覓食並走上道路，對行經的人車可能造成安全隱患，鄉公所將通報相關單位，並請苗栗縣動物保護防疫所協助標記該處為山豬出沒熱點，持續追蹤後續情形。

苗栗縣三灣鄉苗5-1線與苗17線路口昨天下午4點發現有3隻山豬出沒，在涼亭處覓食，這是以往少見的狀況，鄉長李運光呼籲鄉親行經該路段時請特別注意自身安全，尤其清晨、傍晚及夜間時段，避免過度靠近或驚擾野生動物，以維護行車及人身安全。圖／三灣鄉公所提供