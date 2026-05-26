引眾怒！成大生吃掉228公園吉祥物「鱷雀鱔」 道歉沒用北市府要開罰了

北市二二八公園內的「鱷雀鱔」，是許多民眾逛公園必觀賞的「吉祥物」，這隻鱷雀鱔在池內生活20多年，卻遭兩名自稱成大釣魚社學生以「清除外來種」名義，釣起後帶去熱炒店料理，還將過程PO上網，引發網友憤怒。北市公園處表示，這兩名學生今上午已打電話到公園處致歉，北市府也將開罰3千元。

成大釣魚社表示，經查證，相關釣魚及發文者為姜姓校外人士及陳姓畢業校友，2人目前皆非社團成員，卻在未經同意及審核情況下擅自使用社團帳號發文，導致外界誤解與不良觀感，社團對帳號管理疏失致歉。

公園處表示，228公園池水市府都會派員定期抽水清潔，若發現外來物種會加以移除。近期未接獲池內有鱷雀鱔的通報，也請駐衛警去現場勘查，的確未發現鱷雀鱔蹤跡。

據了解，已有民眾至警察局備案。公園內不可釣魚，若有人違規將先行規勸，規勸不聽者可依公園管理自治條例罰處。

北市公園處表示，依照台北市公園管理自治條例，將對兩人開出3千元的罰單。