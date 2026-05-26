台北228公園鱷雀鱔遭釣上桌 成大釣魚社緊急道歉：非現任社員

近期疑有2名成功大學釣魚社的畢業校友前往台北二二八公園，以「清除外來種」名義釣起公園內生活逾20年的「鱷雀鱔」後，帶往熱炒店料理，2人還將過程PO上網，引發網友撻伐。事件延燒後，成大釣魚社昨緊急發布道歉聲明澄清，並指涉事者已非現任社員。

成大釣魚社表示，經查證，相關釣魚及發文者為姜姓校外人士及陳姓畢業校友，2人目前皆非社團成員，卻在未經同意及審核情況下擅自使用社團帳號發文，導致外界誤解與不良觀感，社團對帳號管理疏失致歉。

聲明也指出，涉事校友已坦言對相關規範認知不足，因錯誤判斷引發爭議，向外界表達歉意。成大釣魚社強調，未來將強化社群帳號管理與貼文審核機制，並持續宣導合法、友善及尊重環境的釣魚觀念，避免類似事件再度發生。