基隆有狗受困眾人圍觀...體重只有10公斤後肢癱瘓 成功救回路面

基隆市有學生經過中和路的大排時，發現有隻狗受困。動物保護防疫所人員和市議員施偉政的助理等人合力成功救援，送往寵物銀行收容。這隻狗後肢無力，並可能因緊張未進食，動保所將照料牠恢復體能並治療。

今天上午有學生看到這隻狗受困在大排，告知附近的民眾。施偉政和動保所人員隨後到達現場，發現用網子無法把狗網住並拉上來，有人搬來梯子但長度不足，最後到消防隊求助。

眾人架好雙節梯架後，換上長筒雨鞋的施偉政助理賴鼎錩，從階梯下到大排後，動保所人員垂放綁著繩索的捕犬網交給賴鼎錩。賴說，這隻狗似乎知道大家是要救牠，有「配合」讓捕犬網罩住，動保員再拉繩索，連網帶狗拉上路面。

動保所長陳柏廷說，這隻狗被送到寵物銀行後，初步檢查為混種母犬，體重約10公斤，後肢已癱瘓，精神狀況尚可，但可能因為緊張未進食，將持續觀察，並安排獸醫師詳細檢查身體狀況。