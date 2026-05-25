找到了！北市動物園小食蟻獸「黑妞」失蹤一周 現身園內車道被抓獲

北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷枝跑出場內，園方接獲通報後，啟動搜尋機制，每日動員超過10人次同仁巡查，也於周邊區域架設自動相機與誘捕設備，園方今天也發布好消息，在園區內環園道路發現「黑妞」過馬路，立即通報展開圍捕，晚間順利帶回，初步檢查身體狀況也並無大礙。

不過動物園今天正舉辦物種分類專家群聯合會議Joint Taxonomy Advisory Group Meeting前夕，園內員工仍在園區籌備會議，下午約5時30分有人員開車行經園區環園道路，意外發現「黑妞」正悠哉地穿越馬路，並一路往下走至雨林動物區前的花鐘木棧道，接近遊客活動空間。

園方表示，同仁發現後一路從環園道路下切花坡追尋小食蟻獸，並呼叫同仁前來支援展開圍捕，於晚間順利將「黑妞」帶回，經檢查「黑妞」身體狀況穩定，更有驚人的力量與活力於捕捉過程中不僅持續掙扎抵抗，甚至抓傷同仁手部，可見其體能狀態維持良好。

園方說「黑妞」已先送往獸醫室進行安置，等候相關健康檢查，初步抽血檢查與外觀理學檢查結果顯示，「黑妞」無明顯外傷，僅有些微脫水情形，後續將先讓小食蟻獸「黑妞」充分休息，待恢復體力後，再安排進一步健康檢測與後續照養評估。

北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷枝跑出場內，園方接獲通報後，啟動搜尋機制，今天抓獲。圖／動物園提供

北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷枝跑出場內，園方接獲通報後，啟動搜尋機制，今天抓獲。圖／動物園提供