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北市動物園高齡小食蟻獸黑妞出走中 憂流浪犬因素盼民眾續協尋

中央社／ 記者楊淑閔台北25日電

台北市立動物園今天表示，高齡小食蟻獸「黑妞」還沒回動物園，目前較擔心流浪犬潛在因素，希望民眾不要放棄，持續協尋並通報動物園。

動物園20日發布協尋資訊，對象是近11歲又10個月大的雌性小食蟻獸「黑妞」，而根據網友於社群網站臉書（Facebook）「北投幫」貼文：「食蟻獸從崇仁路一段118號後面從平面爬行鑽進捷運下的灌木叢。」

動物園告訴中央社記者，台北北投區距動物園所在地木柵區太遠，「黑妞」已高齡，不可能跑那麼遠，另從白鼻心有進市區活動紀錄，判斷民眾可能將白鼻心誤判成小食蟻獸；如果靠山地區有機會看到穿山甲，入夜反光也可能誤判成小食蟻獸。

動物園說，以動物園區周邊環境，可提供「黑妞」躲藏與食物，6年前自展場脫逃的小食蟻獸「小紅」就曾3個月後才回家。

動物園 流浪犬 台北市立動物園 失蹤

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