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嘉縣家畜所救援排水溝受困鬆獅犬 查獲彰化男棄養重罰11萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣家畜疾病防治所獲報民雄鄉正大路一段附近大排水溝有隻鬆獅犬受困，家畜所派員救起。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所獲報民雄鄉正大路一段附近大排水溝有隻鬆獅犬受困，家畜所派員救起。圖／嘉義縣政府提供

今年3月2日嘉義縣家畜疾病防治所獲報民雄鄉正大路一段附近大排水溝有隻鬆獅犬受困，家畜所派員救起，查出飼主為居住在彰化縣員林市張姓男子，依法通知限期領回並說明，張男卻置之不理，棄養事實明確，遭依法合併處以11萬元罰鍰，並列入不得認養動物之黑名單。家畜所表示，民眾飼養寵物前應審慎評估能力與責任，寵物是生命而非物品，任意棄置將面臨法律嚴懲。

家畜所接獲民眾通報有犬隻受困排水溝，情況危急，動保人員隨即趕赴現場將鬆獅犬救起。經查該犬隻已完成寵物登記，家畜所依法通知張男說明原委並領回，但張男逾期未到場處理，也未提出合理說明，棄養行為屬實。

經家畜所深入調查，張男除涉嫌棄養，該犬隻也有未完成絕育及未施打狂犬病疫苗等違規情事，明確違反動物保護法及動物傳染病防治條例相關規定。家畜所採取嚴正執法態度，依法合併裁處11萬元罰鍰並沒入犬隻，張男身分資訊也依法列入全國不得再認養動物管制名單。

家畜所表示，棄養行為造成動物極大痛苦，更可能衍生流浪動物、交通安全及傳染病傳播等社會公共問題。民眾若因故無法續養，應循合法管道尋求協助。依法為犬貓完成寵物登記、絕育及定期施打狂犬病疫苗是飼主基本義務，若發現疑似棄養或傷害動物情事，可撥打1959動保專線或05-3620025通報。

嘉義縣家畜疾病防治所派員救起受困鬆獅犬。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所派員救起受困鬆獅犬。圖／嘉義縣政府提供

受困鬆獅犬經家畜所悉心照顧恢復狀況良好，家畜所通知飼主限期領回並說明，卻置之不理，依法合併處以11萬元罰鍰，並列入不得認養動物之黑名單。。圖／嘉義縣政府提供
受困鬆獅犬經家畜所悉心照顧恢復狀況良好，家畜所通知飼主限期領回並說明，卻置之不理，依法合併處以11萬元罰鍰，並列入不得認養動物之黑名單。。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣家畜疾病防治所獲報民雄鄉正大路一段附近大排水溝有隻鬆獅犬受困。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣家畜疾病防治所獲報民雄鄉正大路一段附近大排水溝有隻鬆獅犬受困。圖／嘉義縣政府提供

棄養 彰化 寵物

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