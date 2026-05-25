「小恐龍」大量掠食本土昆蟲還攜病毒 新北農業局移除近2800隻綠水龍

原產於中南半島號稱「小恐龍」的綠水龍，大量掠食本土昆蟲與兩棲類，嚴重干擾本土生態，更可能攜帶本土物種無法抵禦的寄生蟲或病毒，造成疾病擴散。為守護台灣生物多樣性，新北市農業局自2013年至2025年，共移除2679隻，今年至今已移除117隻。

新北市農業局指出，號稱「小恐龍」的綠水龍（Physignathus cocincinus），是半水棲的掠食者，體長可達90公分以上且食性極廣，擁有翠綠的外表，原產於中南半島，因寵物貿易引進台灣。雖然其幼體外型與綠鬣蜥相似，但其習性更具攻擊性。綠水龍不僅掠食本土昆蟲與兩棲類，甚至會捕食特有原生種蜥蜴，因野外少有天敵，近年來在北台灣的新店及八里一帶溪流建立族群，嚴重干擾本土生態。

此外，外來種入侵也可能攜帶本土物種無法抵禦的寄生蟲或病毒，造成疾病擴散。成年綠水龍一旦在野外落地生根，便會對當地的生物多樣性造成結構性的破壞。農業局表示，長期致力於移除綠水龍，2013年至2025年共移除2679隻，今年已移除117隻，同時邀集新北市各農會和農業部農業試驗所辦理重要外來入侵動植物之知識與防治講座，強化農民作為在地第一線生態觀察者對的防治觀念，今年已辦理9場講座，並開放學校、協會等單位邀約辦理講座。

新北市農業局表示，移除外來入侵種是導正人為錯誤、恢復環境秩序的必要手段。此外，也需要全民一同負起生態責任，絕不棄養，不讓寵物變成生態入侵者。若在溪流附近發現疑似綠水龍蹤跡，可立即撥打1999通報發現時間、地點、體型大小等，將由專家至現場處理，為了保護自身安全，切勿自行移除。

新北市持續辦理重要外來入侵動植物的知識與防治講座。記者黃子騰／翻攝