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「陳美琪」不見了！她祭50萬元懸賞金 網友組「尋找美琪大隊」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
桃園陳小姐昨帶著領養12年的愛犬「陳美琪」南下雲林婆家探病，但愛犬突然失蹤，她心急如焚，四處尋找無果，祭出高達50萬元懸賞金，希望外界協助找回愛犬。圖／陳小姐提供
桃園陳小姐昨帶著領養12年的愛犬「陳美琪」南下雲林婆家探病，但愛犬突然失蹤，她心急如焚，四處尋找無果，祭出高達50萬元懸賞金，希望外界協助找回愛犬。圖／陳小姐提供

桃園陳小姐昨帶著領養12年的愛犬「陳美琪」南下雲林婆家探病，但愛犬突然失蹤，她心急如焚，四處尋找無果，祭出高達50萬元懸賞金，希望外界協助找回愛犬，引發網友熱烈關注，甚至自發組成「尋找美琪大隊」。

陳小姐昨在社群平台Threads發文協尋，「求各位協尋獎金 狗活著50萬.......有晶片，狗兒性別女生，大約12公斤重、40公分長 中小的黑白色 拜託」，希望大家幫忙尋找她的愛犬。

貼文曝光後，大批網友湧入留言替她加油打氣，「希望美琪趕緊回家」。更有人主動前往雲林二崙地區協助搜尋。不少人紛紛轉發資訊，盼望「美琪」能早日平安回家，甚至有網友組成「尋找美琪大隊」，號召大家一起尋找，也有人看到訊息，從嘉義到雲林幫忙找。

陳小姐表示，因公婆身體不適，昨日下午抵達位於雲林縣二崙鄉三和村的公婆住家探視後，先讓「陳美琪」與公婆家中的狗狗相伴，自己則於下午4時57分左右外出。不料晚間9時30分返家時，卻驚覺「美琪」已不見蹤影，隨即四處尋找，並請警方協助調閱附近監視器。

她透露，「陳美琪」是12年前從新屋收容所領養回來的狗狗，多年來始終陪伴在身邊，早已是生命中無可取代的家人，「如果找不到牠，我真的不知道怎麼辦，一定要把牠找回來。」

陳小姐也提到，「美琪」脖子白毛處帶有黑色斑點，四肢也有相同特徵，希望民眾若發現疑似身影，能立即與她聯繫。她感謝各界網友熱心幫忙，「錢真的只是身外之物，我只希望美琪能平安回家。」

桃園陳小姐昨帶著領養12年的愛犬「陳美琪」南下雲林婆家探病，但愛犬突然失蹤，她心急如焚，四處尋找無果，祭出高達50萬元懸賞金，希望外界協助找回愛犬。圖／陳小姐提供
桃園陳小姐昨帶著領養12年的愛犬「陳美琪」南下雲林婆家探病，但愛犬突然失蹤，她心急如焚，四處尋找無果，祭出高達50萬元懸賞金，希望外界協助找回愛犬。圖／陳小姐提供

桃園陳小姐昨帶著領養12年的愛犬「陳美琪」南下雲林婆家探病，但愛犬突然失蹤，她心急如焚，四處尋找無果，祭出高達50萬元懸賞金，希望外界協助找回愛犬。圖／陳小姐提供
桃園陳小姐昨帶著領養12年的愛犬「陳美琪」南下雲林婆家探病，但愛犬突然失蹤，她心急如焚，四處尋找無果，祭出高達50萬元懸賞金，希望外界協助找回愛犬。圖／陳小姐提供

雲林 桃園 狗狗 失蹤

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