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浪浪收容逼近飽和 澎湖馬公市長籲認養與管理

中央社／ 澎湖縣24日電

澎湖縣家畜疾病防治所今天在馬公市區辦理流浪動物認養推廣活動，馬公市長黃健忠擔任動保大使共同關心流浪動物，籲請認養與源頭管理。

澎湖農漁局長陳高樑表示，縣府近年持續編列犬貓絕育補助經費，並推動認養推廣及責任飼養教育，希望透過源頭減量方式，逐步降低遊蕩犬貓數量，改善人犬衝突及衍生問題。

作為活動代言的馬公市長黃健忠表示，流浪動物問題與民眾日常生活密切相關，不只是動物保護，也涉及社區環境、公共安全與飼主責任觀念。尤其近年遊蕩犬隻問題，時常引發民眾關心，包含追車、群聚及環境衛生等情形，若僅依靠收容並非長久之計，仍須從認養、絕育及責任飼養觀念共同推動。

澎湖縣家畜疾病防治所長吳靜芷表示，澎湖烏崁流浪動物收容中心收容量，至5月21日止，共收容313隻犬、10隻貓咪及2隻兔子，已接近飽和，其中犬隻大多為混種米克斯犬，中心除持續辦理認養媒合外，中心收容認養出去的犬貓，也都必須完成絕育，希望從源頭減少野外繁殖與流浪情形。

家畜疾病防治所辦理流浪動物認養推廣活動，現場除設置犬貓認養互動區外，也同步辦理犬貓絕育、晶片登記及責任飼養宣導，希望提升社會對流浪動物問題的重視。

流浪動物 澎湖 馬公

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