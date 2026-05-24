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歐亞水獺全台僅存金門 學者籲生態旅遊專業認證

中央社／ 金門24日電

全台僅金門有穩定歐亞水獺族群，並有業者舉辦相關生態旅遊，學者建議縣府建立專業訓練認證制度，提供遊客正確知識。金門縣府說，會與在地保育協會合作，往認證制度方向進行。

由野聲環境生態有限公司、農業部林業及自然保育署、金門縣政府與金門國家公園管理處等單位共同舉辦的「獺遊金門－水獺保育國際交流研討會」，今天在金門國家公園管理處第二視聽室舉行。

野聲環境生態有限公司研究員、長期在金門研究水獺的學者袁守立接受中央社記者採訪指出，在金門歐亞水獺雖有數量持續減少且分布過度集中東半島等困境，但仍是全台僅有穩定族群地區。隨水獺形象越為人所知，金門縣政府大量以水獺作為觀光亮點，近年也觀察到有旅遊業者帶遊客晚上到水獺棲地賞獺。

袁守立提到，不反對生態旅遊，但部分導覽者缺乏專業知識，如選擇錯誤時間地點、打強光尋找或在棲地製造噪音等，「這樣反而會騷擾水獺生活，也讓遊客看不到水獺」。

袁守立表示，建議縣府主導辦理水獺生態旅遊專業訓練認證制度，傳遞遊客正確水獺生態知識，並可建置水獺保育教育場館，呈現水獺多媒體影像、研究成果等，「因觀察野外水獺行蹤可遇不可求，雖然未必能看到水獺實體，但也必須提供靜態展示內容讓遊客覺得不虛此行」。

袁守立指出，公部門不應只把水獺當成吉祥物，應透過人員訓練、場館建置等，讓觀光結合教育才能激起地方保育意識，未來當野生動物棲地維護與開發行為有衝突時，民眾才不會認為水獺存在與否與自身無關而漠視。

袁守立提到，希望縣府將金門特有的歐亞水獺視為重要觀光生態資源，從源頭加以保護，包含棲地復育、水資源管理及維護、水獺域外保育等都是需積極面對並處理的課題。

金門縣副縣長陳祥麟今天出席研討會並接受中央社記者採訪表示，針對學者專家建議生態旅遊導入認證制度，由專業、熟悉水獺生態者介紹，減少對水獺驚擾，「是可以努力的方向」，會請產業發展處與觀光處共同負責，與金門在地保育協會合作，往認證制度方向進行。

陳祥麟也說，水獺場館過去曾有相關計畫但因故中止，目前傾向利用現有場館做相關布置，導入AR等互動裝置，讓民眾對水獺可以有更多認識。

水獺 金門 中央社

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