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高雄鳥松濕地稻田驚遭「割稻尾」 鳥友暴氣嘆喪失城市安全感

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄鳥松濕地栽種食農教育田，上周遭人偷割後，下月已經無法舉辦體驗活動。圖／高雄鳥會提供
高雄鳥松濕地栽種食農教育田，上周遭人偷割後，下月已經無法舉辦體驗活動。圖／高雄鳥會提供

高雄澄清湖前方、鳥松濕地生態公園是全台灣第一座以廢水處理廠轉型成功的知名濕地，近日卻傳出尚未成熟的稻田幾乎全被「砍頭」，不明人士持利器將稻梗最上方的稻穗端割除，切割處高低參差不齊，一看就是外行人蓄意破壞。鳥友痛心說「一片金黃的消失，消失的不是稻子，而是一個城市的信任感與安全感」。

鳥松濕地公園2022年獲得內政部頒發高雄市的第一個「濕地標章」，由高雄野鳥學會認養24年。濕地園區栽種數十坪1期稻作當教學體驗園區，今年1月18日插秧，預計6月13日舉辦割稻活動，沒想到5月21日竟傳出不明人士搶先收割稻作，尚未成熟、正值抽穗期的水稻被人從上端「砍頭」，與使用專業鐮刀收割、缺口整齊的情況截然不同。

高雄鳥會總幹事林昆海表示，食農教育稻田推動多年，栽種面積不大，主要提供教學與體驗使用，沒有採取任何防護措施或施肥，產量不高，但會吸引鳥類停留；過去也曾發生木棧道燒金紙或貨櫃屋遭破壞拿走工具的破壞情事，每隔一段時間就會發生一次，這次應該也是有心人士所為，上周已報警處理。

李姓鳥友說，農民會以鐮刀割稻，稻稈切口會非常整齊一致，也不會從稻梗的最上方割除；稻子收割之後要烘乾、碾製才能食用，割稻尾的人應該不是快餓死了才做這種惡劣的事，用這種極其惡劣的行徑來對待濕地、對待體驗農事的市民朋友，真的讓人匪夷所思。

高雄鳥松濕地的稻田上周遭不明人士持利器將稻梗的最上方稻穗全數割除，切割處高低參差不齊，一看就知道是外行人蓄意破壞。圖／鳥友提供
高雄鳥松濕地的稻田上周遭不明人士持利器將稻梗的最上方稻穗全數割除，切割處高低參差不齊，一看就知道是外行人蓄意破壞。圖／鳥友提供

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