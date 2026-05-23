快訊

馬英九疑失智還能毛筆字簽名？ 精神科醫師：要看判斷能力的退化

迪士尼就在附近！美國南加州危險化學槽恐爆炸 4萬人緊急撤離

《歌手2026》首戰墊底遭淘汰！哈林豁達發聲「值了」 歌迷力挺

聽新聞
0:00 / 0:00

世界烏龜日前夕 疏洪道母斑龜疑上岸產卵遭撞龜殼破 動保處馳援救治

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
斑龜殼有裂傷，目前正在動保處醫療中。記者黃子騰／翻攝
斑龜殼有裂傷，目前正在動保處醫療中。記者黃子騰／翻攝

每年5月23日是世界烏龜日，新北動保處日前接獲三重區疏洪道有民眾拾獲1隻殼破掉的烏龜。動保處到場確認為本土種斑龜，體長約30公分，疑為上岸產卵的母斑龜，外殼右後方有明顯裂痕，烏龜目前已被帶回處內醫治，待傷勢復原後將擇地野放。

新北市動保處指出，斑龜是台灣體型最大的原生種淡水龜，也是最常見的本土龜類，在池塘、公園、校園等處都常見其蹤影，其特徵是頭部側面有數條黃色條紋。據統計去年至今年3月已有215件烏龜救援案件。每年4到6月是斑龜的產卵季，此時母斑龜會爬上岸尋找合適的的地點產卵，若行駛車輛未注意的話便可能導致烏龜遭遇車禍，造成路殺案件。

動保處提醒，民眾若在路上見到烏龜可先確認其種類，若是外來種的巴西龜，頭部側面會有紅色斑塊，可通報動保處派員帶回；如果為本土種班龜可先確認其外觀，若無明顯受傷則可以不必過度干擾。倘若擔心烏龜不幸遭車輛撞擊則可暫時將烏龜移置路邊。民眾見到野生烏龜切勿私自帶回飼養，以免違反野生動物保育法，違者可依同法第49條處6萬元以上30萬元以下罰款。若帶回的是保育類的食蛇龜或柴棺龜，更可能面臨6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科100萬以下罰金。

另外動保處偶爾也會接獲寵物龜走失通報，建議民眾飼養烏龜時需注意環境防護，有爪子的巴西龜可能會爬出缸外逃逸，體型巨大的陸龜也可能在放風時不慎脫逃。動保處提醒民眾飼養烏龜除應做好環境評估，在飼養前也需了解其習性，做到懂牠再養牠，終養不棄養，飼養前可參考動保處官網公告之基礎飼養指引。

新北市動保處呼籲，若在野外遇見需救援之野生動物，可先記下物種特徵及詳細地址，並通報動保處24小時專線（02-29596353）或1959動保專線，由專業人員協助處理，並秉持三不原則：不接觸、不餵食、不驚嚇，以免影響生態。

大型陸龜放風時易不慎逸失，飼主應做好寵物管理。記者黃子騰／翻攝
大型陸龜放風時易不慎逸失，飼主應做好寵物管理。記者黃子騰／翻攝

民眾日前通報保育類柴棺龜出現，動保處確認無傷後即擇地野放。記者黃子騰／翻攝
民眾日前通報保育類柴棺龜出現，動保處確認無傷後即擇地野放。記者黃子騰／翻攝

烏龜

延伸閱讀

影／很派！基隆市長官邸公園台灣藍鵲護巢 至少5人遭擊頭皮抓傷

萌樣小虎斑貓困廚房排煙管 碧潭飯店同意切管救援「不計代價」

浪貓受傷善心者送醫救治卻卡關 因查出晶片有主人沒接電話

北市動物園「小食蟻獸」踩斷枝逃出近2天 園方急尋：看到先通報

相關新聞

世界烏龜日前夕 疏洪道母斑龜疑上岸產卵遭撞龜殼破 動保處馳援救治

每年5月23日是世界烏龜日，新北動保處日前接獲三重區疏洪道有民眾拾獲1隻殼破掉的烏龜。動保處到場確認為本土種斑龜，體長約30公分，疑為上岸產卵的母斑龜，外殼右後方有明顯裂痕，烏龜目前已被帶回處內醫治，待傷勢復原後將擇地野放。

毛孩生病不會說！網友熱議九大「貓狗常見疾病」 飼主須留意

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「貓狗常見疾病」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的九大貓狗常見疾病有哪些。

中興大學校園直播鳳頭蒼鷹育雛 小鷹張嘴萌樣吸睛

中興大學自然生態保育社觀察到校內有3對鳳頭蒼鷹，在校內架設「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測」直播，2隻小鷹5月6日陸續破殼，小鷹張...

新北每年逾6000件野生動物通報！ 動保處急提醒三不原則

新北市幅員遼闊，棲地環境及生態多樣豐富，新北市動保處每年約接獲6000件野生動物救援與安置通報，為協助受傷動物恢復健康並盡可能回歸自然，動保處呼籲民眾遇見野生動物時應遵守「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，共同維護生態平衡。

領角鴞生蛋萌樣曝光 雲林人工生態巢箱成功吸引野生動物入住

農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，將疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖，其中雲林有巢箱在今年四月監測到領角鴞入住孵蛋，可愛模樣讓協會人員又驚又喜。

白鼻心不是誤闖城市 台大研究揭「都市新住民」生存樣貌

夜晚的校園、社區頂樓，甚至排水管線與天花板夾層，都可能出現白鼻心的身影。國立台灣大學昆蟲學系副教授曾惠芸研究團隊最新發現，白鼻心並非偶然闖入城市，而是已穩定存在於都會環境中的「都市新住民」。研究團隊期盼以白鼻心為起點，建立更完整的都市野生動物監測與管理模式，讓城市發展同時保留生物多樣性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。