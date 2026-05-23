世界烏龜日前夕 疏洪道母斑龜疑上岸產卵遭撞龜殼破 動保處馳援救治

每年5月23日是世界烏龜日，新北動保處日前接獲三重區疏洪道有民眾拾獲1隻殼破掉的烏龜。動保處到場確認為本土種斑龜，體長約30公分，疑為上岸產卵的母斑龜，外殼右後方有明顯裂痕，烏龜目前已被帶回處內醫治，待傷勢復原後將擇地野放。

新北市動保處指出，斑龜是台灣體型最大的原生種淡水龜，也是最常見的本土龜類，在池塘、公園、校園等處都常見其蹤影，其特徵是頭部側面有數條黃色條紋。據統計去年至今年3月已有215件烏龜救援案件。每年4到6月是斑龜的產卵季，此時母斑龜會爬上岸尋找合適的的地點產卵，若行駛車輛未注意的話便可能導致烏龜遭遇車禍，造成路殺案件。

動保處提醒，民眾若在路上見到烏龜可先確認其種類，若是外來種的巴西龜，頭部側面會有紅色斑塊，可通報動保處派員帶回；如果為本土種班龜可先確認其外觀，若無明顯受傷則可以不必過度干擾。倘若擔心烏龜不幸遭車輛撞擊則可暫時將烏龜移置路邊。民眾見到野生烏龜切勿私自帶回飼養，以免違反野生動物保育法，違者可依同法第49條處6萬元以上30萬元以下罰款。若帶回的是保育類的食蛇龜或柴棺龜，更可能面臨6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科100萬以下罰金。

另外動保處偶爾也會接獲寵物龜走失通報，建議民眾飼養烏龜時需注意環境防護，有爪子的巴西龜可能會爬出缸外逃逸，體型巨大的陸龜也可能在放風時不慎脫逃。動保處提醒民眾飼養烏龜除應做好環境評估，在飼養前也需了解其習性，做到懂牠再養牠，終養不棄養，飼養前可參考動保處官網公告之基礎飼養指引。

新北市動保處呼籲，若在野外遇見需救援之野生動物，可先記下物種特徵及詳細地址，並通報動保處24小時專線（02-29596353）或1959動保專線，由專業人員協助處理，並秉持三不原則：不接觸、不餵食、不驚嚇，以免影響生態。

大型陸龜放風時易不慎逸失，飼主應做好寵物管理。記者黃子騰／翻攝