快訊

短線漲多後 台指期夜盤上半場陷入狹幅震盪

馬英九大姊聲請輔助宣告 認知症照護專家：應考慮「意定監護」

台男遊泰國險遭摘器官？涉外人士轟全是假 再揭這群人幹壞事討救兵不還錢

聽新聞
0:00 / 0:00

中興大學校園直播鳳頭蒼鷹育雛 小鷹張嘴萌樣吸睛

中央社／ 台中22日電
中興大學自然生態保育社觀察到有3對鳳頭蒼鷹在校內繁殖，架設「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測」直播，2隻小鷹日前陸續破殼，親鳥捕食回巢育雛。興大保育社提供／中央社
中興大學自然生態保育社觀察到有3對鳳頭蒼鷹在校內繁殖，架設「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測」直播，2隻小鷹日前陸續破殼，親鳥捕食回巢育雛。興大保育社提供／中央社

中興大學自然生態保育社觀察到校內有3對鳳頭蒼鷹，在校內架設「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測」直播，2隻小鷹5月6日陸續破殼，小鷹張大嘴巴等待送餐的萌樣，不少人直呼療癒。

中興大學今天發布新聞稿，中興大學保育社「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測計畫」總召葉承祐指出，每年3月至6月是鳳頭蒼鷹的繁殖季，校園在2004年就曾發現鳳頭蒼鷹繁殖的蹤跡，2024年興大保育社開始投入巢位監測，目前觀察到有3對鳳頭蒼鷹在校內繁殖。

保育社與台灣猛禽研究會、台灣野鳥協會合作，在校內架設「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測」直播，5月20日中午正式開播，兩隻小鷹已於5月6日陸續破殼，小鷹的各種可愛睡姿跟張大嘴巴等爸媽送餐，模樣十分呆萌。

鳳頭蒼鷹在校園的出沒高峰時間為上午6至9時、下午3至5時，觀察熱點在黑森林、綠川、圓廳、中興湖、操場及食生大樓周邊。直播也記錄到親鳥輪流帶回白頭翁幼鳥、斑鳩幼鳥等獵物回巢。接續幾週小鷹羽毛會逐漸長齊，也將開始在巢邊拍翅、練習站立。此次直播預計持續到6月底幼鳥離巢為止。

興大保育社社長洪蜀雲指出，鳳頭蒼鷹為保育類野生動物，也是少數適應都市環境的猛禽之一。保育社也建置鳳頭蒼鷹專網，整理校內鳳頭與其他猛禽的觀察成果與民眾分享。

中興大學 鳳頭蒼鷹 斑鳩

延伸閱讀

第一隻台灣出生東方白鸛展翅翱翔 離巢起飛瞬間鳥友超感動

滅鼠藥反害到鳳頭蒼鷹…動保團體：北北基死亡蒼鷹9成2檢出老鼠藥

新聞中的公民與社會／防鳥窗殺貼「窗貼」 若要響應…何者最符合公民參與環境治理精神？

響應國際生物多樣性日 鴻海里山學堂計畫展現豐碩成果

相關新聞

水獺誤踩奪命套索！金門首例活體救援不治 掙扎到指甲全磨平

金門地區日前傳出有歐亞水獺疑似誤觸捕捉外來種藍孔雀套索陷阱死亡案例。長期投入水獺救援工作的金門縣野生動物救援暨保育協會指出，這是協會成立以來，首度記錄到水獺因套索陷阱死亡個案。金門縣府表示，已請廠商移除該處陷阱，現階段透過加強熱區巡查、檢視陷阱設置位置與時間等，降低非目標物種誤傷風險。

中興大學校園直播鳳頭蒼鷹育雛 小鷹張嘴萌樣吸睛

中興大學自然生態保育社觀察到校內有3對鳳頭蒼鷹，在校內架設「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測」直播，2隻小鷹5月6日陸續破殼，小鷹張...

新北每年逾6000件野生動物通報！ 動保處急提醒三不原則

新北市幅員遼闊，棲地環境及生態多樣豐富，新北市動保處每年約接獲6000件野生動物救援與安置通報，為協助受傷動物恢復健康並盡可能回歸自然，動保處呼籲民眾遇見野生動物時應遵守「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，共同維護生態平衡。

領角鴞生蛋萌樣曝光 雲林人工生態巢箱成功吸引野生動物入住

農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，將疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖，其中雲林有巢箱在今年四月監測到領角鴞入住孵蛋，可愛模樣讓協會人員又驚又喜。

白鼻心不是誤闖城市 台大研究揭「都市新住民」生存樣貌

夜晚的校園、社區頂樓，甚至排水管線與天花板夾層，都可能出現白鼻心的身影。國立台灣大學昆蟲學系副教授曾惠芸研究團隊最新發現，白鼻心並非偶然闖入城市，而是已穩定存在於都會環境中的「都市新住民」。研究團隊期盼以白鼻心為起點，建立更完整的都市野生動物監測與管理模式，讓城市發展同時保留生物多樣性。

星宇航空護送馬來貘 「星星─Bintang」抵臺

星宇航空（2646）昨日以JX772航班護送新加坡萬態野生動物保育集團(Mandai Wildlife Reserve)轄下新加坡動物園的雄性馬來貘「星星-Bintang」；星宇航空地勤人員全程細心照顧，確保「星星-Bintang」擁有舒適如家的飛行體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。