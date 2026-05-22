中興大學校園直播鳳頭蒼鷹育雛 小鷹張嘴萌樣吸睛

中興大學自然生態保育社觀察到校內有3對鳳頭蒼鷹，在校內架設「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測」直播，2隻小鷹5月6日陸續破殼，小鷹張大嘴巴等待送餐的萌樣，不少人直呼療癒。

中興大學今天發布新聞稿，中興大學保育社「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測計畫」總召葉承祐指出，每年3月至6月是鳳頭蒼鷹的繁殖季，校園在2004年就曾發現鳳頭蒼鷹繁殖的蹤跡，2024年興大保育社開始投入巢位監測，目前觀察到有3對鳳頭蒼鷹在校內繁殖。

保育社與台灣猛禽研究會、台灣野鳥協會合作，在校內架設「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測」直播，5月20日中午正式開播，兩隻小鷹已於5月6日陸續破殼，小鷹的各種可愛睡姿跟張大嘴巴等爸媽送餐，模樣十分呆萌。

鳳頭蒼鷹在校園的出沒高峰時間為上午6至9時、下午3至5時，觀察熱點在黑森林、綠川、圓廳、中興湖、操場及食生大樓周邊。直播也記錄到親鳥輪流帶回白頭翁幼鳥、斑鳩幼鳥等獵物回巢。接續幾週小鷹羽毛會逐漸長齊，也將開始在巢邊拍翅、練習站立。此次直播預計持續到6月底幼鳥離巢為止。

興大保育社社長洪蜀雲指出，鳳頭蒼鷹為保育類野生動物，也是少數適應都市環境的猛禽之一。保育社也建置鳳頭蒼鷹專網，整理校內鳳頭與其他猛禽的觀察成果與民眾分享。