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新北每年逾6000件野生動物通報！ 動保處急提醒三不原則

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
若於戶外發現幼獸勿任意接觸避免影響親代照護機會。記者黃子騰／翻攝
若於戶外發現幼獸勿任意接觸避免影響親代照護機會。記者黃子騰／翻攝

新北市幅員遼闊，棲地環境及生態多樣豐富，新北市動保處每年約接獲6000件野生動物救援與安置通報，為協助受傷動物恢復健康並盡可能回歸自然，動保處呼籲民眾遇見野生動物時應遵守「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，共同維護生態平衡。

新北市動保處指出，隨著都市開發，人類生活空間與野生動物棲地日益重疊，動保處經常接獲野生動物出沒於社區、住家或工廠等相關通報，其中以救援物種為蛇類最多，年約3500件(如龜殼花、紅斑蛇、南蛇等)，次為禽鳥類年約1500件（如珠頸斑鳩、鷺科鳥類及猛禽等），皆依專業流程進行評估、救治及野放，確保動物能在恢復健康後重返自然環境。

動保處表示過去曾接獲穿山甲救援通報，抵達現場時發現穿山甲左側身體有明顯挫傷，隨即送交台北市立動物園進行醫療救治與後續照護。在團隊細心照顧下，牠逐漸恢復健康與活動力，最終順利重新回到原棲地山林之中。

近期動保處則接獲多起幼鳥救援通報，多數為幼鳥學飛過程中的正常離巢行為，另有部分案件與樹木修剪、砍伐工程影響巢位有關。其中有一隻黑冠麻鷺亞成鳥，因體力虛弱、無法正常活動蜷縮在路旁，經安置照護待健康及飛行能力穩定後將評估野放。

動保處提醒，春季是許多野生動物繁殖育幼的季節，若幼體位於馬路、工地或溪流旁等危險區域，可避免直接接觸，先移至附近安全隱蔽處並觀察親代是否仍在附近徘徊、警戒或發出叫喚聲，切勿因著急而直接觸摸、餵食或帶回飼養，以免影響親代照護降低其在野外存活機會。

動保處強調，為降低人為干擾及減少野生動物與人之間的衝突事件，如遇野生動物出沒，應遵守三不原則：「不接觸、不干擾、不餵食」，保持適當距離觀察，必要時通報相關單位處理，避免因不當接觸造成動物緊迫、受傷或二次傷害。另外任意接觸或餵食野生動物，不僅可能造成動物緊迫與受傷，也容易改變其原有覓食習性，增加疾病傳播及人獸衝突風險。若民眾發現野生動物受傷、遭騷擾或疑似不當飼養情形，可撥打1959動保專線或1999市民服務專線通報，由專業單位協助處理，共同打造人與野生動物友善共存的生態城市。

發現幼鳥應先觀察親鳥是否於附近徘迴、叫喚。記者黃子騰／翻攝
發現幼鳥應先觀察親鳥是否於附近徘迴、叫喚。記者黃子騰／翻攝

穿山甲恢復健康後野放回歸自然。記者黃子騰／翻攝
穿山甲恢復健康後野放回歸自然。記者黃子騰／翻攝

新北 野生動物

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