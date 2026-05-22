領角鴞生蛋萌樣曝光 雲林人工生態巢箱成功吸引野生動物入住

農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，將疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖，其中雲林有巢箱在今年四月監測到領角鴞入住孵蛋，可愛模樣讓協會人員又驚又喜。

湖山水庫人文生態保護協會在湖山社區周邊設置約30個人工生態巢箱，供野生動物入住育雛，因早期設置巢箱多已老舊毀損，且南投分署為善用伐除的竹材及木材，便與協會合作開辦木工坊，推動「國產材木作教育暨生態巢箱推廣計畫」，透過國產材木作課程與生態教育，帶領民眾親手打造人工生態巢箱。

人工生態巢箱材料由南投分署提供在地國產柳杉，推廣國產材利用，湖山水庫人文生態保護協會理事長蔡孟言表示，木作工作坊邀請專業木工師傅指導民眾，從裁切、組裝打造專屬的人工生態巢箱，再由專業人員將巢箱架在森林環境中，提供野生動物棲息，作為野生動物棲地補償與生態調查使用，並持續透過長期監測，觀察野生動物利用情形。

南投分署指出，今年初在雲林縣9處地點架設14個巢箱，三月已記錄到有野生動物入住，目前記錄到入住巢箱的物種包括大赤鼯鼠、領角鴞及黃嘴角鴞等物種，四月時更拍到領角鴞入住生蛋，雖然五月監測時已沒有看到領角鴞身影，但協會成員對於人工巢箱能發揮作用已是又驚又喜。

南投分署指出，一般野生動物多於育雛期間入住巢箱，待幼體成長後即會離開，單次入住時間約為3個月左右，後續仍可能有其他個體再次利用同一巢箱，但因野外監測條件限制，目前尚無法確認是否為同一家族或下一代個體持續入住。

農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，將疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖，圖為人工巢箱內的大赤鼯鼠與寶寶。圖／南投分署提供