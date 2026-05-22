快訊

永春高中學生蛋洗學務處挨告 校方還原經過：不是要讓孩子面對司法

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

聽新聞
0:00 / 0:00

領角鴞生蛋萌樣曝光 雲林人工生態巢箱成功吸引野生動物入住

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，將疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖，圖為領角鴞生蛋。圖／南投分署提供
農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，將疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖，圖為領角鴞生蛋。圖／南投分署提供

農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，將疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖，其中雲林有巢箱在今年四月監測到領角鴞入住孵蛋，可愛模樣讓協會人員又驚又喜。

湖山水庫人文生態保護協會在湖山社區周邊設置約30個人工生態巢箱，供野生動物入住育雛，因早期設置巢箱多已老舊毀損，且南投分署為善用伐除的竹材及木材，便與協會合作開辦木工坊，推動「國產材木作教育暨生態巢箱推廣計畫」，透過國產材木作課程與生態教育，帶領民眾親手打造人工生態巢箱。

人工生態巢箱材料由南投分署提供在地國產柳杉，推廣國產材利用，湖山水庫人文生態保護協會理事長蔡孟言表示，木作工作坊邀請專業木工師傅指導民眾，從裁切、組裝打造專屬的人工生態巢箱，再由專業人員將巢箱架在森林環境中，提供野生動物棲息，作為野生動物棲地補償與生態調查使用，並持續透過長期監測，觀察野生動物利用情形。

南投分署指出，今年初在雲林縣9處地點架設14個巢箱，三月已記錄到有野生動物入住，目前記錄到入住巢箱的物種包括大赤鼯鼠、領角鴞及黃嘴角鴞等物種，四月時更拍到領角鴞入住生蛋，雖然五月監測時已沒有看到領角鴞身影，但協會成員對於人工巢箱能發揮作用已是又驚又喜。

南投分署指出，一般野生動物多於育雛期間入住巢箱，待幼體成長後即會離開，單次入住時間約為3個月左右，後續仍可能有其他個體再次利用同一巢箱，但因野外監測條件限制，目前尚無法確認是否為同一家族或下一代個體持續入住。

農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，將疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖，圖為人工巢箱內的大赤鼯鼠與寶寶。圖／南投分署提供
農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，將疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖，圖為人工巢箱內的大赤鼯鼠與寶寶。圖／南投分署提供

農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，將疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖。圖／南投分署提供
農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，將疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖。圖／南投分署提供

雲林 野生動物

延伸閱讀

奧萬大研習班揭纏綿之道 認識蛇類生態平衡關鍵地位

農民養禽戶社區攜手護石虎棲地 還能領生態薪水

響應國際生物多樣性日 鴻海里山學堂計畫展現豐碩成果

第一隻台灣出生東方白鸛展翅翱翔 離巢起飛瞬間鳥友超感動

相關新聞

水獺誤踩奪命套索！金門首例活體救援不治 掙扎到指甲全磨平

金門地區日前傳出有歐亞水獺疑似誤觸捕捉外來種藍孔雀套索陷阱死亡案例。長期投入水獺救援工作的金門縣野生動物救援暨保育協會指出，這是協會成立以來，首度記錄到水獺因套索陷阱死亡個案。金門縣府表示，已請廠商移除該處陷阱，現階段透過加強熱區巡查、檢視陷阱設置位置與時間等，降低非目標物種誤傷風險。

新北每年逾6000件野生動物通報！ 動保處急提醒三不原則

新北市幅員遼闊，棲地環境及生態多樣豐富，新北市動保處每年約接獲6000件野生動物救援與安置通報，為協助受傷動物恢復健康並盡可能回歸自然，動保處呼籲民眾遇見野生動物時應遵守「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，共同維護生態平衡。

領角鴞生蛋萌樣曝光 雲林人工生態巢箱成功吸引野生動物入住

農業部林業及自然保育署南投分署與雲林湖山水庫人文生態保護協會合作，將疏伐的廢棄林木再利用變成人工生態巢箱，設置在雲林、嘉義山區，成功吸引大赤鼯鼠、領角鴞入住繁殖，其中雲林有巢箱在今年四月監測到領角鴞入住孵蛋，可愛模樣讓協會人員又驚又喜。

白鼻心不是誤闖城市 台大研究揭「都市新住民」生存樣貌

夜晚的校園、社區頂樓，甚至排水管線與天花板夾層，都可能出現白鼻心的身影。國立台灣大學昆蟲學系副教授曾惠芸研究團隊最新發現，白鼻心並非偶然闖入城市，而是已穩定存在於都會環境中的「都市新住民」。研究團隊期盼以白鼻心為起點，建立更完整的都市野生動物監測與管理模式，讓城市發展同時保留生物多樣性。

星宇航空護送馬來貘 「星星─Bintang」抵臺

星宇航空（2646）昨日以JX772航班護送新加坡萬態野生動物保育集團(Mandai Wildlife Reserve)轄下新加坡動物園的雄性馬來貘「星星-Bintang」；星宇航空地勤人員全程細心照顧，確保「星星-Bintang」擁有舒適如家的飛行體驗。

海生館復育柔軟指形軟珊瑚 打造海洋生物居住「海底住宅」

近期墾丁迎來一年一度的珊瑚產卵盛況，屏東海生館除了推廣海洋教育外，也長期投入珊瑚復育行動。近期透過復育柔軟指形軟珊瑚，了解珊瑚附著、生長及與展示缸環境的適應，並展示生物間的自然互動，讓民眾更認識海洋棲地樣貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。