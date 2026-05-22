快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

聽新聞
0:00 / 0:00

白鼻心不是誤闖城市 台大研究揭「都市新住民」生存樣貌

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
都市已可見白鼻心。圖／國科會提供
都市已可見白鼻心。圖／國科會提供

夜晚的校園、社區頂樓，甚至排水管線與天花板夾層，都可能出現白鼻心的身影。國立台灣大學昆蟲學系副教授曾惠芸研究團隊最新發現，白鼻心並非偶然闖入城市，而是已穩定存在於都會環境中的「都市新住民」。研究團隊期盼以白鼻心為起點，建立更完整的都市野生動物監測與管理模式，讓城市發展同時保留生物多樣性。

白鼻心是台灣都市與淺山地區常見、行蹤隱密的夜行性哺乳類靈貓科動物。為了解白鼻心如何在高度都市化環境中生活，在國科會及農業部林業及自然保育署支持下，台大昆蟲學系曾惠芸副教授研究團隊，與台中市野生動物保育學會、台大獸醫系、生物多樣性研究所、觀察家生態顧問有限公司跨領域合作，整合無線電追蹤、公民科學通報、救傷紀錄與影像資料，分析白鼻心在城市中的行為模式與生存挑戰。

研究團隊自2022年至2024年底，透過「城市狸貓回報網」共收集426筆紀錄。分析縣市與區域回報量後發現，超過一半紀錄來自台北市，且集中於大安、文山、士林與北投等地區。這些紀錄顯示，白鼻心不只利用樹冠、綠地、校園等自然環境，也能善用頂樓、排水管線等人工構造，作為棲息與繁殖空間。

研究團隊也首次記錄到兩隻成年雌性白鼻心共同育幼的行為，成為靈貓科動物社會行為的新證據。曾惠芸表示，若只是因為同一地點有食物而聚集，並不一定能稱為社會行為；但若個體之間存在互動、共同照顧幼仔，就顯示白鼻心在都市環境中的行為可能比過去理解得更複雜。

不過，白鼻心在都市中的生存並非沒有風險。曾惠芸表示，從過去救傷紀錄分析，目前已知都市白鼻心面臨最大威脅包括路殺與犬殺，也曾發生白鼻心跑進電箱遭電擊死亡，並造成區域性停電的案例。

白鼻心進入都市後，行為也可能出現改變。曾惠芸說，目前團隊仍在蒐集白鼻心的生理資訊，尚無法明確判斷都市生活對其健康造成何種影響，但從行為觀察來看，牠們可能接觸或取食過去在自然環境中不會遇到的食物，也可能與犬貓互動，甚至因食物來源與棲地使用方式改變，產生不同於一般野生動物的行為模式。

至於都市白鼻心數量，曾惠芸坦言，目前仍非常難以統計。白鼻心夜行且隱密，普查不易，因此公民科學回報成為重要資料來源。她表示，團隊希望透過民眾回報，累積白鼻心出沒地點、活動狀況，以及進入住家後造成的困擾與居民感受，未來可提供政府研擬相關政策參考。

當白鼻心進入住家或天花板夾層時，如何處理也成為實務課題。曾惠芸表示，目前不論動保單位或研究團隊，處置方式多以捕捉後野放為主。不過，團隊追蹤個體後發現，即使將白鼻心帶到較遠處野放，部分個體仍會往原捕捉地點靠近，類似「回家」行為。因此，根本解方可能不是單純移置，而是思考如何降低白鼻心進入住家或造成居民困擾的機會。

林保署保育管理組長王怡靖表示，仍希望野生動物能與人保持適當界線。近年不只白鼻心，包括黑熊等野生動物，也逐步往中低海拔或人類活動區域移動。林保署希望透過相關措施，讓野生動物避免過度靠近人群，降低人獸衝突。

曾惠芸表示，都市保育不只是研究者的工作，也需要居民、非政府組織與政府機關共同參與。若民眾在街角、校園或住家附近巧遇白鼻心，可透過「城市狸貓回報網」回報觀察紀錄，協助累積都市野生動物分布與活動資料。

白鼻心成為穩定的都市新住民。圖／國科會提供
白鼻心成為穩定的都市新住民。圖／國科會提供

國立台灣大學昆蟲學系副教授曾惠芸（前排左二）研究團隊最新發現，白鼻心並非偶然闖入城市，而是已穩定存在於都會環境中的「都市新住民」。記者董俞佳／攝影
國立台灣大學昆蟲學系副教授曾惠芸（前排左二）研究團隊最新發現，白鼻心並非偶然闖入城市，而是已穩定存在於都會環境中的「都市新住民」。記者董俞佳／攝影

在國科會及農業部林業及自然保育署支持下，台大昆蟲學系曾惠芸副教授研究團隊與公民團體發現都市白鼻心的面貌。記者董俞佳／攝影
在國科會及農業部林業及自然保育署支持下，台大昆蟲學系曾惠芸副教授研究團隊與公民團體發現都市白鼻心的面貌。記者董俞佳／攝影

台大 國科會

延伸閱讀

民宅天花板冒出4隻小白鼻心 苗縣動防所收容餵奶畫面超療癒

新聞中的公民與社會／防鳥窗殺貼「窗貼」 若要響應…何者最符合公民參與環境治理精神？

「政大前三甲」現身！校園漫步影片瘋傳 學生嗨翻：讀四年第一次看到

彰化水鹿棲地漸移往平地 農友頭大

相關新聞

白鼻心不是誤闖城市 台大研究揭「都市新住民」生存樣貌

夜晚的校園、社區頂樓，甚至排水管線與天花板夾層，都可能出現白鼻心的身影。國立台灣大學昆蟲學系副教授曾惠芸研究團隊最新發現，白鼻心並非偶然闖入城市，而是已穩定存在於都會環境中的「都市新住民」。研究團隊期盼以白鼻心為起點，建立更完整的都市野生動物監測與管理模式，讓城市發展同時保留生物多樣性。

水獺誤踩奪命套索！金門首例活體救援不治 掙扎到指甲全磨平

金門地區日前傳出有歐亞水獺疑似誤觸捕捉外來種藍孔雀套索陷阱死亡案例。長期投入水獺救援工作的金門縣野生動物救援暨保育協會指出，這是協會成立以來，首度記錄到水獺因套索陷阱死亡個案。金門縣府表示，已請廠商移除該處陷阱，現階段透過加強熱區巡查、檢視陷阱設置位置與時間等，降低非目標物種誤傷風險。

星宇航空護送馬來貘 「星星─Bintang」抵臺

星宇航空（2646）昨日以JX772航班護送新加坡萬態野生動物保育集團(Mandai Wildlife Reserve)轄下新加坡動物園的雄性馬來貘「星星-Bintang」；星宇航空地勤人員全程細心照顧，確保「星星-Bintang」擁有舒適如家的飛行體驗。

海生館復育柔軟指形軟珊瑚 打造海洋生物居住「海底住宅」

近期墾丁迎來一年一度的珊瑚產卵盛況，屏東海生館除了推廣海洋教育外，也長期投入珊瑚復育行動。近期透過復育柔軟指形軟珊瑚，了解珊瑚附著、生長及與展示缸環境的適應，並展示生物間的自然互動，讓民眾更認識海洋棲地樣貌。

民宅天花板冒出4隻小白鼻心 苗縣動防所收容餵奶畫面超療癒

苗栗縣一戶住家的天花板夾層近期不時傳出聲響，原以為是老鼠，但經查看竟是4隻白鼻心幼仔，縣府農業處接獲通報帶回動物收容所收容，由於白鼻心寶寶們逗趣可愛，保育人員餵奶畫面超療癒，也希望牠們能快長大回到原本的野外家園。

鏡頭君又紅了？翡翠水庫記錄到保育類麝香貓 建功的是翡管局人員

翡翠水庫開通Threads帳號「taipei.feitsui」，昨天首篇文章介紹近日在翡翠水庫記錄到保育類「麝香貓」的照片，令網友驚喜稱奇，還稱讚「原來麝香貓長這樣，鏡頭君太棒了」。翡管局今表示，這次影片是近期翡管局同仁白天上班時，多次在辦公室附近發現牠們的行蹤所拍下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。