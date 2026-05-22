白鼻心不是誤闖城市 台大研究揭「都市新住民」生存樣貌

夜晚的校園、社區頂樓，甚至排水管線與天花板夾層，都可能出現白鼻心的身影。國立台灣大學昆蟲學系副教授曾惠芸研究團隊最新發現，白鼻心並非偶然闖入城市，而是已穩定存在於都會環境中的「都市新住民」。研究團隊期盼以白鼻心為起點，建立更完整的都市野生動物監測與管理模式，讓城市發展同時保留生物多樣性。

白鼻心是台灣都市與淺山地區常見、行蹤隱密的夜行性哺乳類靈貓科動物。為了解白鼻心如何在高度都市化環境中生活，在國科會及農業部林業及自然保育署支持下，台大昆蟲學系曾惠芸副教授研究團隊，與台中市野生動物保育學會、台大獸醫系、生物多樣性研究所、觀察家生態顧問有限公司跨領域合作，整合無線電追蹤、公民科學通報、救傷紀錄與影像資料，分析白鼻心在城市中的行為模式與生存挑戰。

研究團隊自2022年至2024年底，透過「城市狸貓回報網」共收集426筆紀錄。分析縣市與區域回報量後發現，超過一半紀錄來自台北市，且集中於大安、文山、士林與北投等地區。這些紀錄顯示，白鼻心不只利用樹冠、綠地、校園等自然環境，也能善用頂樓、排水管線等人工構造，作為棲息與繁殖空間。

研究團隊也首次記錄到兩隻成年雌性白鼻心共同育幼的行為，成為靈貓科動物社會行為的新證據。曾惠芸表示，若只是因為同一地點有食物而聚集，並不一定能稱為社會行為；但若個體之間存在互動、共同照顧幼仔，就顯示白鼻心在都市環境中的行為可能比過去理解得更複雜。

不過，白鼻心在都市中的生存並非沒有風險。曾惠芸表示，從過去救傷紀錄分析，目前已知都市白鼻心面臨最大威脅包括路殺與犬殺，也曾發生白鼻心跑進電箱遭電擊死亡，並造成區域性停電的案例。

白鼻心進入都市後，行為也可能出現改變。曾惠芸說，目前團隊仍在蒐集白鼻心的生理資訊，尚無法明確判斷都市生活對其健康造成何種影響，但從行為觀察來看，牠們可能接觸或取食過去在自然環境中不會遇到的食物，也可能與犬貓互動，甚至因食物來源與棲地使用方式改變，產生不同於一般野生動物的行為模式。

至於都市白鼻心數量，曾惠芸坦言，目前仍非常難以統計。白鼻心夜行且隱密，普查不易，因此公民科學回報成為重要資料來源。她表示，團隊希望透過民眾回報，累積白鼻心出沒地點、活動狀況，以及進入住家後造成的困擾與居民感受，未來可提供政府研擬相關政策參考。

當白鼻心進入住家或天花板夾層時，如何處理也成為實務課題。曾惠芸表示，目前不論動保單位或研究團隊，處置方式多以捕捉後野放為主。不過，團隊追蹤個體後發現，即使將白鼻心帶到較遠處野放，部分個體仍會往原捕捉地點靠近，類似「回家」行為。因此，根本解方可能不是單純移置，而是思考如何降低白鼻心進入住家或造成居民困擾的機會。

林保署保育管理組長王怡靖表示，仍希望野生動物能與人保持適當界線。近年不只白鼻心，包括黑熊等野生動物，也逐步往中低海拔或人類活動區域移動。林保署希望透過相關措施，讓野生動物避免過度靠近人群，降低人獸衝突。

曾惠芸表示，都市保育不只是研究者的工作，也需要居民、非政府組織與政府機關共同參與。若民眾在街角、校園或住家附近巧遇白鼻心，可透過「城市狸貓回報網」回報觀察紀錄，協助累積都市野生動物分布與活動資料。

白鼻心成為穩定的都市新住民。圖／國科會提供

國立台灣大學昆蟲學系副教授曾惠芸（前排左二）研究團隊最新發現，白鼻心並非偶然闖入城市，而是已穩定存在於都會環境中的「都市新住民」。記者董俞佳／攝影