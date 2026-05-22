水獺誤踩奪命套索！金門首例活體救援不治 掙扎到指甲全磨平

金門地區日前傳出有歐亞水獺疑似誤觸捕捉外來種藍孔雀套索陷阱死亡案例。長期投入水獺救援工作的金門縣野生動物救援暨保育協會指出，這是協會成立以來，首度記錄到水獺因套索陷阱死亡個案。金門縣府表示，已請廠商移除該處陷阱，現階段透過加強熱區巡查、檢視陷阱設置位置與時間等，降低非目標物種誤傷風險。

協會表示，日前接獲民眾通報，指有一隻受傷、狀況不佳的水獺被送往防疫所，由於金門多年未曾出現水獺活體救援案例，協會人員立即攜帶裝備趕赴現場，但抵達時水獺已無生命跡象，後續隨即進行檢體採樣及病理解剖，以釐清死因。

經檢查，死亡個體為雄性亞成水獺，體態原本正常，但右前肢腕部有明顯勒痕，右掌嚴重腫脹，腳掌還有疑似因疼痛自行啃咬造成的小傷口，其餘四肢指甲幾乎全數脫落或磨平，研判生前曾長時間劇烈掙扎。

病理解剖結果顯示，該水獺具有捕捉性肌病病理特徵，疑因長時間受困、極度緊迫與體力耗竭，脫困後又併發壓傷症候群，最終導致全身循環與多重器官衰竭死亡。

由於民眾發現時，現場未留下陷阱，協會人員隔日前往周邊勘查，發現數個自製套索陷阱。協會指出，目前金門部分套索主要用於移除外來種藍孔雀，因藍孔雀可能造成農業損失及飛航安全疑慮，但現場陷阱並未標示，無法確認是否為合法移除作業設置。

協會表示，陷阱位置距離水域尚有一段距離，並非水獺高頻活動區域，因此是否屬偶發事件，仍有待後續監測與調查確認；不過，目前金門水獺族群僅約百餘隻，每一隻個體死亡都可能對族群造成壓力。

對於外界質疑外來種移除方式，協會指出，現行多以獎勵民眾移除外來入侵物種模式執行，但相關作法的有效性與動物福利問題，近年持續受到討論。協會認為，入侵種管理不應僅停留在捕殺，而應包含前端預防、監測、移除工具選擇及後續追蹤等完整規劃，以降低對本土野生動物的衝擊。

對此，金門縣產業發展處表示，該水獺發現地點位於新塘，並非列管水獺熱區，接獲通報後，雖無法確認陷阱是否為委託廠商所設，但已要求合約廠商全面移除當地陷阱。

產發處指出，目前使用的陷阱屬合法單套索，近期將建立與外來種移除廠商的橫向溝通機制，共享水獺熱區資訊，未來在熱區內不再使用套索陷阱，改以合法空氣槍等方式移除藍孔雀，降低非目標物種誤傷風險。