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毛孩生病不會說！網友熱議九大「貓狗常見疾病」 飼主須留意

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
毛孩生病不會說！ 網友熱議九大「貓狗常見疾病」飼主須留意
毛孩生病不會說！ 網友熱議九大「貓狗常見疾病」飼主須留意


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「貓狗常見疾病」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的九大貓狗常見疾病有哪些。

對許多飼主來說，毛孩就像是一起生活的家人，總希望能給予牠們最健康舒適的生活。不過，由於牠們不像人類能直接表達身體不適，導致許多疾病往往在症狀嚴重時才被察覺，不僅錯失了黃金治療期，也讓不少飼主感到心疼與自責。本篇文章整理網友熱議的九大「貓狗常見疾病」，帶大家一起了解毛孩常見健康問題，幫助飼主及早察覺、及時預防！

「腎臟疾病」成高齡毛孩隱憂 「貓口炎」疼痛恐影響進食

▲ 網友熱議 TOP9 貓狗常見疾病 網路聲量排行
▲ 網友熱議 TOP9 貓狗常見疾病 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「貓狗常見疾病」的相關話題討論，可以發現「腎臟疾病」是令許多飼主擔心的健康問題之一，其中高齡貓狗又因罹患風險較高而更常被提及。有飼主分享自家狗狗「已經16歲了，前段時間不吃不喝，帶去醫院檢查說是腎臟病」，並發文請益「有腎臟病的狗狗，為什麼吃東西都會吐」。

對此，有網友指出「腎衰會伴隨嘔吐、想吐的症狀、相對食慾不好，大部分醫院會開止吐成分的藥」，並建議從攝取的食物開始調整，表示可以「問醫生他可不可以吃活性碳，吃了有些會有幫助喔」，或「請醫師開降磷的藥」幫助減緩病症。

此外，也有腎貓飼主心疼表示愛貓「目前進食都是採用灌食的方式」，吸引其他網友回覆「腎臟出問題，基本上一定要打皮下，換腎臟專用飼料泡軟加南瓜紅蘿蔔灌食，加消化效素」，顯示出腎臟病毛孩的照護重點，常圍繞在進食方式、補充水分與飲食調整等日常細節。

除了貓狗共同常見疾病外，貓咪本身也有不少專屬健康風險。其中，「貓口炎」為最受網友們熱議的疾病，其症狀主要為口腔慢性發炎，常伴隨牙齦紅腫、口臭、流口水與進食疼痛等情況，嚴重時甚至會拒絕進食。

有飼主分享自家貓咪口炎反覆發作，開始出現不敢吃飯的情形，提到「每次放飯下去，牠都只能可憐兮兮地看著自己的碗，想吃卻不敢吃」，讓他看了相當心疼。為了改善貓咪狀況，該飼主也帶著愛貓進行洗牙、口腔X光、拔牙評估與病毒檢測，並提醒同樣面臨貓口炎困擾的飼主，應及早檢查口腔狀況，並與獸醫討論後續治療與照護方式。

而在狗狗常見疾病之中，「犬心絲蟲」是討論度較高的病媒傳染疾病之一。心絲蟲是一種主要透過蚊子叮咬傳播的寄生蟲，狗狗在被叮咬後可能出現精神不佳、食慾減退、咳嗽、呼吸急促等症狀，嚴重時甚至會危及生命。

對此，有動物醫院就在社群發文提醒，隨著夏天將近、蚊蟲開始活躍，「就算不常出門，毛孩也可能面臨心絲蟲與寄生蟲風險，所以除了每月驅蟲防護，定期心絲蟲檢驗也很重要」，呼籲飼主不要等狗狗真的感染後才處理，預防比治療更關鍵。

面對貓狗常見疾病，飼主除了建立定期健康檢查習慣，也應多留意毛孩生活細節、提供均衡飲食與乾淨環境，才能陪伴牠們健康快樂地走過更多日常時光。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「貓狗常見疾病」相關討論則數。

觀測期間：2026/02/05~2026/05/05，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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