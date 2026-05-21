星宇航空護送馬來貘 「星星─Bintang」抵臺

星宇航空（2646）昨日以JX772航班護送新加坡萬態野生動物保育集團(Mandai Wildlife Reserve)轄下新加坡動物園的雄性馬來貘「星星-Bintang」；星宇航空地勤人員全程細心照顧，確保「星星-Bintang」擁有舒適如家的飛行體驗。

臺北市立動物園迎接來自新加坡萬態野生動物保育集團(Mandai Wildlife Reserve)轄下新加坡動物園的新成員，將滿6歲的雄性馬來貘「Bintang」昨（5月20日）天傍晚從新加坡飛抵臺灣，大約在晚間9點順利抵達園內。

馬來貘「Bintang」的名字為馬來語的「星」，期待牠加入臺北動物園的馬來貘家族後，能順利適應新生活，像閃亮的名字一樣帶來活力、注入新血。

臺北市立動物園和新加坡動物園參與歐洲動物園暨水族館協會域外保育計畫(EAZA Ex-situ Programme, EEP)，攜手保育瀕危（EN）物種馬來貘，透過動物園間的血緣交流，確保域外族群的健康。

新加坡萬態野生動物保育集團(Mandai Wildlife Reserve)轄下新加坡動物園曾在2021年借殖雌性馬來貘「Putri」來到臺北市立動物園，和園內的馬來貘「貘樹」配對生下「Treeda」。2026年臺北市立動物園調度園內出生的雄性馬來貘「莉姆路」前往新加坡，新加坡則挑選了年輕馬來貘「Bintang─星星」來臺北，為兩地馬來貘族群交換血緣，維繫全球馬來貘域外保育族群延續的任務。

在全球物種整合保育的趨勢下，為了維持瀕危動物域外族群的健康與遺傳多樣性，動物們的調度旅行仍有必要持續進行。馬來貘「Bintang」昨日(5/20)由星宇航空負責載運，晚間平安到達臺北市立動物園檢疫空間後，表現得謹慎而小心翼翼。目前牠將好好休息舒緩旅途的疲憊和緊張，待一個月的檢疫期滿後，逐步適應臺北新家和保育員，再視情況和大家見面。

星宇航空地勤人員全程細心照顧，確保「星星-Bintang」擁有舒適如家的飛行體驗。星宇航空／提供

星宇航空昨日以JX772航班護送新加坡萬態野生動物保育集團(Mandai Wildlife Reserve)轄下新加坡動物園的雄性馬來貘「星星-Bintang」。星宇航空／提供