快訊

又當機？台新證券再傳資訊系統出問題 金管會揪問題

川習會後…傳黃仁勳5月再抵台 張忠謀夫人張淑芬被問時這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

海生館復育柔軟指形軟珊瑚 打造海洋生物居住「海底住宅」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
復育中的柔軟指形軟珊瑚。圖／海生館提供
復育中的柔軟指形軟珊瑚。圖／海生館提供

近期墾丁迎來一年一度的珊瑚產卵盛況，屏東海生館除了推廣海洋教育外，也長期投入珊瑚復育行動。近期透過復育柔軟指形軟珊瑚，了解珊瑚附著、生長及與展示缸環境的適應，並展示生物間的自然互動，讓民眾更認識海洋棲地樣貌。

海生館表示，柔軟指形軟珊瑚雖不像石珊瑚具造礁功能，但在海洋生態系中仍扮演重要角色，其樹枝狀結構能提供小型魚類、蝦蟹及稚魚躲藏與棲息空間，打造一座座「海底住宅」，增加海洋環境中的生態複雜度與多樣性。部分軟珊瑚分泌的天然物質，也有未來生物醫學研究潛力，具研究價值。

復育中的柔軟指形軟珊瑚約15至20公分，實際生長速度則依水質、光照及環境條件有所差異。在復育過程中最大的挑戰是分株數量的控制，另外珊瑚與魚類混養，珊瑚容易遭珊瑚礁魚類啃食，因此在物種選擇與環境配置上都需長時間觀察與調整。

目前柔軟指形軟珊瑚復育十分成功，珊瑚及珊瑚礁魚類共存狀況良好，魚類也會利用珊瑚作為躲藏與棲息空間，形成自然且豐富的海洋生態環境。海生館表示，民眾能報名「魚你同行珊瑚王國館後場探秘體驗活動」，了解照護員如何照護珊瑚。

柔軟指形軟珊瑚的樹枝狀結構能提供小型魚類、蝦蟹及稚魚躲藏與棲息空間，形成自然且豐富的海洋生態環境。圖／海生館提供
柔軟指形軟珊瑚的樹枝狀結構能提供小型魚類、蝦蟹及稚魚躲藏與棲息空間，形成自然且豐富的海洋生態環境。圖／海生館提供

復育中的柔軟指形軟珊瑚。圖／海生館提供
復育中的柔軟指形軟珊瑚。圖／海生館提供

海生館 珊瑚 復育

延伸閱讀

【動物冷知識】不游泳改用走的？3種「長腳魚」海底漫步超獵奇

當地有史以來最嚴重…馬爾地夫潛水事故完成遺體打撈 含搜救人員共6死

「凌波仙子」水雉換羽一身金黃雪白 北高雄濕地生機勃勃

候鳥天堂暗藏殺機 金門慈湖濕地20年清3377件非法網具

相關新聞

民宅天花板冒出4隻小白鼻心 苗縣動防所收容餵奶畫面超療癒

苗栗縣一戶住家的天花板夾層近期不時傳出聲響，原以為是老鼠，但經查看竟是4隻白鼻心幼仔，縣府農業處接獲通報帶回動物收容所收容，由於白鼻心寶寶們逗趣可愛，保育人員餵奶畫面超療癒，也希望牠們能快長大回到原本的野外家園。

鏡頭君又紅了？翡翠水庫記錄到保育類麝香貓 建功的是翡管局人員

翡翠水庫開通Threads帳號「taipei.feitsui」，昨天首篇文章介紹近日在翡翠水庫記錄到保育類「麝香貓」的照片，令網友驚喜稱奇，還稱讚「原來麝香貓長這樣，鏡頭君太棒了」。翡管局今表示，這次影片是近期翡管局同仁白天上班時，多次在辦公室附近發現牠們的行蹤所拍下。

海生館復育柔軟指形軟珊瑚 打造海洋生物居住「海底住宅」

近期墾丁迎來一年一度的珊瑚產卵盛況，屏東海生館除了推廣海洋教育外，也長期投入珊瑚復育行動。近期透過復育柔軟指形軟珊瑚，了解珊瑚附著、生長及與展示缸環境的適應，並展示生物間的自然互動，讓民眾更認識海洋棲地樣貌。

候鳥天堂暗藏殺機 金門慈湖濕地20年清3377件非法網具

位於金門西北角的慈湖國家級重要濕地，是候鳥度冬、遷徙停棲及水域生態繁衍的重要棲地，但近年卻頻傳民眾違法設置漁網、流刺網等非法網具，對濕地生態及野生動物安全造成威脅。內政部國家公園署金門國家公園管理處今天會同內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，展開非法網具清除行動，並透露未來將評估裝設監視器，強化查緝能量，遏止違法行為。

差點害死動物！無知男客偷餵土撥鼠巧克力 日咖啡廳驚險搶救

位於大阪府守口市的「Mamo村」是西日本首家以「土撥鼠」（Marmot）為主題的動物咖啡廳。該店於2025年11月開幕，必須先預約才能前往。從梅田搭乘電車僅需15分鐘即可抵達。為了保護動物和服務的品質，店內採完全預約制，在東京亦設有分店，是近期極受矚目的療癒空間。

日蜱蟲病拉警報！「人畜共通」威脅大 獸醫急籲：別讓貓出門

據日媒まいどなニュース報導，日本獸醫界近期對蜱蟲病（SFTS）拉起最高警報。九州獸醫師公會的LINE群組近期湧入大量SFTS病例通報，最令人發毛的是「通報的貓咪全數死亡」。獸醫師Yun在X上發出急呼：「不要讓貓出門！」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。