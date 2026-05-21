海生館復育柔軟指形軟珊瑚 打造海洋生物居住「海底住宅」

近期墾丁迎來一年一度的珊瑚產卵盛況，屏東海生館除了推廣海洋教育外，也長期投入珊瑚復育行動。近期透過復育柔軟指形軟珊瑚，了解珊瑚附著、生長及與展示缸環境的適應，並展示生物間的自然互動，讓民眾更認識海洋棲地樣貌。

海生館表示，柔軟指形軟珊瑚雖不像石珊瑚具造礁功能，但在海洋生態系中仍扮演重要角色，其樹枝狀結構能提供小型魚類、蝦蟹及稚魚躲藏與棲息空間，打造一座座「海底住宅」，增加海洋環境中的生態複雜度與多樣性。部分軟珊瑚分泌的天然物質，也有未來生物醫學研究潛力，具研究價值。

復育中的柔軟指形軟珊瑚約15至20公分，實際生長速度則依水質、光照及環境條件有所差異。在復育過程中最大的挑戰是分株數量的控制，另外珊瑚與魚類混養，珊瑚容易遭珊瑚礁魚類啃食，因此在物種選擇與環境配置上都需長時間觀察與調整。

目前柔軟指形軟珊瑚復育十分成功，珊瑚及珊瑚礁魚類共存狀況良好，魚類也會利用珊瑚作為躲藏與棲息空間，形成自然且豐富的海洋生態環境。海生館表示，民眾能報名「魚你同行珊瑚王國館後場探秘體驗活動」，了解照護員如何照護珊瑚。

柔軟指形軟珊瑚的樹枝狀結構能提供小型魚類、蝦蟹及稚魚躲藏與棲息空間，形成自然且豐富的海洋生態環境。圖／海生館提供