民宅天花板冒出4隻小白鼻心 苗縣動防所收容餵奶畫面超療癒

苗栗縣一戶住家的天花板夾層近期不時傳出聲響，原以為是老鼠，但經查看竟是4隻白鼻心幼仔，縣府農業處接獲通報帶回動物收容所收容，由於白鼻心寶寶們逗趣可愛，保育人員餵奶畫面超療癒，也希望牠們能快長大回到原本的野外家園。

縣府農業處生態保育科指出，目前這4隻白鼻心尚未長牙，負責照養工作人員主要以適合的代奶餵食，每日測量體重、觀察身體狀況，隨著牠們慢慢長大，後續也會逐步加入香蕉等軟質水果，並訓練牠們自行取食，待白鼻心寶寶長大後，會移至野放籠舍，讓牠們逐漸熟悉自然環境與野外生活。

生態保育科表示，根據近年相關的研究及救傷資料顯示，白鼻心已逐漸適應都市環境，並會於建築物內部棲息及育幼，民眾在住家或庭院中發現白鼻心，不用太過驚慌，因為白鼻心不會主動攻擊人，也少有傳染疾病，若遇到正值育幼期的母獸或幼獸，建議先不要驚擾，以免造成幼獸失親而無法存活。

生態保育科表示，若想避免白鼻心進入家裡，建議可加強門窗管理，並封閉屋頂或建築物與外界相通的孔洞；若白鼻心已對生活造成困擾，可撥打縣民熱線1999通報，縣府農業處將協助捕捉並野放至合適環境。