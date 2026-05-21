快訊

深陷風暴被質疑！林志玲閃電辭文策院董事 親上火線回應了

案情大逆轉？金秀賢律師發聲了 爆金賽綸家屬律師竟被列為嫌疑人

明年請假先看！2027年行事曆公布 全年爽放121天、9個連假一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

鏡頭君又紅了？翡翠水庫記錄到保育類麝香貓 建功的是翡管局人員

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
翡翠水庫開通Threads帳號「taipei.feitsui」，昨天首篇文章介紹近日在翡翠水庫記錄到保育類「麝香貓」的照片。圖／翡管局提供
翡翠水庫開通Threads帳號「taipei.feitsui」，昨天首篇文章介紹近日在翡翠水庫記錄到保育類「麝香貓」的照片。圖／翡管局提供

翡翠水庫開通Threads帳號「taipei.feitsui」，昨天首篇文章介紹近日在翡翠水庫記錄到保育類「麝香貓」的照片，令網友驚喜稱奇，還稱讚「原來麝香貓長這樣，鏡頭君太棒了」。翡管局今表示，這次影片是近期翡管局同仁白天上班時，多次在辦公室附近發現牠們的行蹤所拍下。

翡管局指出，除了麝香貓之外，水庫管制區還經常可以觀察到黑鳶(俗稱老鷹)、食蛇龜、柴棺龜、台灣野山羊、藍腹鷴等野生動物。

翡管局表示，翡翠水庫集水區，依都市計畫法劃入「臺北水源特定區」範圍內，相較於其他水庫集水區，更加嚴格管制庫區，非經申請許可不得進入本局管制區，長期以來，庫區內動、植物受到保育及復育，生態環境物種數量豐富，且多樣性。未來，翡翠水庫管理局仍會持續加強生態環境保育工作，維護優質生態體系

翡翠水庫發文也指出，近日記錄到保育類「麝香貓」，白天現蹤，畫面珍貴。牠行蹤隱密、靈巧優雅，展現自然生態的活力。這不僅是偶然發現，更是長期保育成果的象徵。水庫在供水之餘，也提供安全棲地，顯示生態系健康平衡，凸顯水資源保護的重要性。

翡翠水庫開通Threads帳號「taipei.feitsui」，昨天首篇文章介紹近日在翡翠水庫記錄到保育類「麝香貓」的照片。圖／翡管局提供
翡翠水庫開通Threads帳號「taipei.feitsui」，昨天首篇文章介紹近日在翡翠水庫記錄到保育類「麝香貓」的照片。圖／翡管局提供

翡翠水庫 麝香貓

延伸閱讀

鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

「政大前三甲」現身！校園漫步影片瘋傳 學生嗨翻：讀四年第一次看到

石門水庫隧道貫通典禮 竹首長請命、桃秘書長要中央飲水思源

「凌波仙子」水雉換羽一身金黃雪白 北高雄濕地生機勃勃

相關新聞

日蜱蟲病拉警報！「人畜共通」威脅大 獸醫急籲：別讓貓出門

據日媒まいどなニュース報導，日本獸醫界近期對蜱蟲病（SFTS）拉起最高警報。九州獸醫師公會的LINE群組近期湧入大量SFTS病例通報，最令人發毛的是「通報的貓咪全數死亡」。獸醫師Yun在X上發出急呼：「不要讓貓出門！」。

鏡頭君又紅了？翡翠水庫記錄到保育類麝香貓 建功的是翡管局人員

翡翠水庫開通Threads帳號「taipei.feitsui」，昨天首篇文章介紹近日在翡翠水庫記錄到保育類「麝香貓」的照片，令網友驚喜稱奇，還稱讚「原來麝香貓長這樣，鏡頭君太棒了」。翡管局今表示，這次影片是近期翡管局同仁白天上班時，多次在辦公室附近發現牠們的行蹤所拍下。

候鳥天堂暗藏殺機 金門慈湖濕地20年清3377件非法網具

位於金門西北角的慈湖國家級重要濕地，是候鳥度冬、遷徙停棲及水域生態繁衍的重要棲地，但近年卻頻傳民眾違法設置漁網、流刺網等非法網具，對濕地生態及野生動物安全造成威脅。內政部國家公園署金門國家公園管理處今天會同內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，展開非法網具清除行動，並透露未來將評估裝設監視器，強化查緝能量，遏止違法行為。

差點害死動物！無知男客偷餵土撥鼠巧克力 日咖啡廳驚險搶救

位於大阪府守口市的「Mamo村」是西日本首家以「土撥鼠」（Marmot）為主題的動物咖啡廳。該店於2025年11月開幕，必須先預約才能前往。從梅田搭乘電車僅需15分鐘即可抵達。為了保護動物和服務的品質，店內採完全預約制，在東京亦設有分店，是近期極受矚目的療癒空間。

影／花蓮外海50隻短肢領航鯨現身 個體浮窺、母子同游畫面超珍貴

花蓮外海今天出現一群數量約50隻的短肢領航鯨，賞鯨船觀測到幼鯨緊貼母鯨同行畫面，也記錄到個體有浮出海面「浮窺」、監看海面的行為，業者表示，短肢領航鯨在花蓮海域的目擊頻率不高，且今年提早到5月下旬在近岸海域就發現，相當難得，已拍下影像將作個體辨識。

北市動物園迎新！馬來貘「Bintang」昨晚抵台 園方曝最快見面時間

北市動物園迎來新朋友，來自新加坡萬態野生動物保育集團（Mandai Wildlife Reserve）轄下新加坡動物園，6歲的雄性馬來貘「Bintang」昨天晚上搭乘飛機來台抵達園內檢疫所，待一個月的檢疫期滿後，將與園內馬來貘個體促進物種多樣性，持續為物種多樣化努力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。