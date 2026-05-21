鏡頭君又紅了？翡翠水庫記錄到保育類麝香貓 建功的是翡管局人員

翡翠水庫開通Threads帳號「taipei.feitsui」，昨天首篇文章介紹近日在翡翠水庫記錄到保育類「麝香貓」的照片，令網友驚喜稱奇，還稱讚「原來麝香貓長這樣，鏡頭君太棒了」。翡管局今表示，這次影片是近期翡管局同仁白天上班時，多次在辦公室附近發現牠們的行蹤所拍下。

翡管局指出，除了麝香貓之外，水庫管制區還經常可以觀察到黑鳶(俗稱老鷹)、食蛇龜、柴棺龜、台灣野山羊、藍腹鷴等野生動物。

翡管局表示，翡翠水庫集水區，依都市計畫法劃入「臺北水源特定區」範圍內，相較於其他水庫集水區，更加嚴格管制庫區，非經申請許可不得進入本局管制區，長期以來，庫區內動、植物受到保育及復育，生態環境物種數量豐富，且多樣性。未來，翡翠水庫管理局仍會持續加強生態環境保育工作，維護優質生態體系

翡翠水庫發文也指出，近日記錄到保育類「麝香貓」，白天現蹤，畫面珍貴。牠行蹤隱密、靈巧優雅，展現自然生態的活力。這不僅是偶然發現，更是長期保育成果的象徵。水庫在供水之餘，也提供安全棲地，顯示生態系健康平衡，凸顯水資源保護的重要性。