候鳥天堂暗藏殺機 金門慈湖濕地20年清3377件非法網具

位於金門西北角的慈湖國家級重要濕地，是候鳥度冬、遷徙停棲及水域生態繁衍的重要棲地，但近年卻頻傳民眾違法設置漁網、流刺網等非法網具，對濕地生態及野生動物安全造成威脅。內政部國家公園署金門國家公園管理處今天會同內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，展開非法網具清除行動，並透露未來將評估裝設監視器，強化查緝能量，遏止違法行為。

金管處指出，慈湖濕地生態資源豐富，每年吸引大批候鳥來金門度冬，被譽為「賞鳥天堂」，但部分民眾私設漁網、流刺網，不僅破壞濕地景觀，也容易造成鳥類及其他野生動物纏網受困，甚至死亡，對濕地生態衝擊甚鉅。

根據統計，自民國95年至今，相關單位已累計清除3377件非法網具，但因多數網具無法查明放置者身分，迄今尚無裁罰案例。金管處坦言，違法設網行為多半趁夜間或巡查空檔進行，增加查緝難度，因此將評估於熱點區域設置監視設備，希望藉由科技執法提高嚇阻效果。

金管處表示，此次行動除清除違法網具外，也同步加強周邊巡查及違規勸導，透過跨機關合作降低非法捕撈及棲地干擾情形，維護慈湖濕地生物多樣性與生態平衡。

金管處指出，慈湖原為天然海灣，過去因戰地需求築堤成湖，如今形成半封閉鹹水域，因具高度生產力，適合魚類與水生生物繁衍，也成為水鳥重要棲息環境，在金門濕地生態系中占有重要地位。

金管處提醒，依《國家公園法》第13條規定，國家公園區域內禁止狩獵動物或捕捉魚類；另依《濕地保育法》第25條規定，重要濕地範圍內不得騷擾、毒害、獵捕、虐待或宰殺野生動物，違者可依法裁罰。

金管處呼籲，濕地保育有賴全民共同參與，民眾若發現非法設置網具、違規捕撈或破壞濕地環境等情事，可即時通報相關單位，共同守護金門珍貴濕地資源與野生動物棲地。

內政部國家公園署金門國家公園管理處今天會同內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊金門分隊，展開非法網具清除行動。圖／金門國家公園提供