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影／花蓮外海50隻短肢領航鯨現身 個體浮窺、母子同游畫面超珍貴

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮多羅滿賞鯨船今天兩個航班，出海時目擊到一群50多隻短肢領航鯨在海面悠游。圖／多羅滿賞鯨提供
花蓮多羅滿賞鯨船今天兩個航班，出海時目擊到一群50多隻短肢領航鯨在海面悠游。圖／多羅滿賞鯨提供

花蓮外海今天出現一群數量約50隻的短肢領航鯨，賞鯨船觀測到幼鯨緊貼母鯨同行畫面，也記錄到個體有浮出海面「浮窺」、監看海面的行為，業者表示，短肢領航鯨在花蓮海域的目擊頻率不高，且今年提早到5月下旬在近岸海域就發現，相當難得，已拍下影像將作個體辨識。

多羅滿賞鯨船今早8時30分、10時30分兩個船班分別在奇萊鼻燈塔外側以及花蓮港嘴外發現這群短肢領航鯨。

船員陳弘鳴說，這群短肢領航鯨約有50多隻，還有母子對同游，移動速度緩慢，也有浮上海面、噴氣等行為，今天更觀察到一個特別的行為，有不少個體身體垂直，伸出頭來「浮窺」，推測在監看海面，觀察周遭環境，這是多羅滿賞鯨船多年來觀測時，在短肢領航鯨很少看到的行為，相當難得。

多羅滿賞鯨表示，短肢領航鯨屬於齒鯨小目、海豚科的黑鯨類，分類上是海豚親戚，成年個體體長約4至6公尺、體重約3公噸，外型渾圓厚實，額頭突出，背鰭低而寬，身體多呈深灰至黑色，主要以魷魚、烏賊等頭足類為食物。

短肢領航鯨是高度群居的鯨豚，常以家族群方式活動，依照多羅滿賞鯨歷年航班紀錄，短肢領航鯨在花蓮海域並非常態目擊物種，去年全年僅有6個航班目擊，且過去較常在盛夏到初秋期間現身，去年是8月才看到，今年提早到5月下旬出現群體活動。

多羅滿表示，今天兩個船班都目擊到這群短肢領航鯨，第一時間已作成影像記錄，並展開Photo-ID背鰭個體辨識拍攝，後續將與歷年影像資料進行比對，了解是否曾在花蓮海域出現，持續為花蓮外海鯨豚生態作記錄。

花蓮多羅滿賞鯨船今天兩個航班，出海時目擊到一群短肢領航鯨，且有「浮窺」似在觀察海面的行為。圖／多羅滿賞鯨提供
花蓮多羅滿賞鯨船今天兩個航班，出海時目擊到一群短肢領航鯨，且有「浮窺」似在觀察海面的行為。圖／多羅滿賞鯨提供

花蓮多羅滿賞鯨船今天兩個航班，出海時目擊到一群短肢領航鯨在海面悠游、噴氣。圖／多羅滿賞鯨提供
花蓮多羅滿賞鯨船今天兩個航班，出海時目擊到一群短肢領航鯨在海面悠游、噴氣。圖／多羅滿賞鯨提供

鯨豚 賞鯨 花蓮

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