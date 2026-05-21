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北市動物園迎新！馬來貘「Bintang」昨晚抵台 園方曝最快見面時間
北市動物園迎來新朋友，來自新加坡萬態野生動物保育集團（Mandai Wildlife Reserve）轄下新加坡動物園，6歲的雄性馬來貘「Bintang」昨天晚上搭乘飛機來台抵達園內檢疫所，待一個月的檢疫期滿後，將與園內馬來貘個體促進物種多樣性，持續為物種多樣化努力。
園方說，和新加坡動物園參與歐洲動物園暨水族館協會域外保育計畫，攜手保育瀕危物種馬來貘，透過動物園間的血緣交流，確保域外族群的健康，新加坡萬態野生動物保育集團轄下新加坡動物園曾在2021年借殖雌性馬來貘「Putri」來到北市動物園，和園內的馬來貘「貘樹」配對生下「Treeda」，2026年北市動物園也調度園內出生的雄性馬來貘「莉姆路」前往新加坡，新加坡則挑選年輕馬來貘「Bintang─星星」來台北，維繫域外保育族群延續的任務。
園方表示，在全球物種整合保育的趨勢下，為了維持瀕危動物域外族群的健康與遺傳多樣性，動物們的調度旅行仍有必要持續進行，馬來貘「Bintang」昨日由星宇航空負責載運，晚間平安到達北市動物園檢疫空間。
園方說，剛到新環境的「Bintang」表現得謹慎而小心翼翼，目前牠將好好休息舒緩旅途的疲憊和緊張，待一個月的檢疫期滿後，逐步適應台北新家和保育員，再視情況和大家見面。
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