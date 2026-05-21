宜蘭梅花湖獼猴「霸橋不給過」 狂抓電動車…遊客受困吊橋驚喊救命

宜蘭知名景點梅花湖出現猴群滋擾遊客，有民眾昨天傍晚行經湖中吊橋時，遭大批野生獼猴「霸橋不給過」並作勢攻擊，導致她們受困在吊橋另一端無法動彈，連停放的電動出租車也遭猴群攻陷；受困者貼文求救，緊急連繫租車行前來救人，讓人驚嚇這群猴子「超派」。

當事人驚恐還原當時過程，事件發生在傍晚5時左右，當時猴群聚集在吊橋上，她們硬著頭皮想要折返時，明顯感覺到猴子在身後企圖衝過來包抄，嚇得不敢回頭看；更誇張的是，猴群隨後還強行占領了她們停在一旁的電動車，在車棚上瘋狂抓咬破壞。

原PO表示，那些猴子簡直在車上發瘋一樣，抓著棚子亂扯亂叫，畫面宛如電影場景，最後她們在吊橋另一端無計可施，只好連繫租車行前來救援，沒想到趕來協助脫困的租車行人員，也差點被這群「超派猴子」抓傷。

貼文曝光後引發大批網友熱議，紛紛直呼「隔著螢幕都覺得可怕」、「梅花湖的猴子真的越來越多」，甚至還有網友提到吊橋對面小島的「吊肉粽」地方傳聞，讓整串討論意外掀起熱議，擔心當地獼猴問題是否越來越失控。

對此，宜蘭縣政府農業處表示，台灣獼猴屬野生動物不可任意傷害，目前各縣市多以錄音機、驅猴炮等方式適度嚇阻與驅離，後續將與工旅處研議在現場增設告示牌，宣導遊客「切勿餵食」，避免猴群因習慣人類餵養而持續聚集、進而演變成主動搶食與攻擊行為。