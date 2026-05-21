差點害死動物！無知男客偷餵土撥鼠巧克力 日咖啡廳驚險搶救

位於大阪府守口市的「Mamo村」是西日本首家以「土撥鼠」為主題的動物咖啡廳。該店於2025年11月開幕，從梅田搭乘電車僅需15分鐘即可抵達。為了保護動物和服務的品質，店內採完全預約制，在東京亦設有分店，是近期極受矚目的療癒空間。

但是，根據日本「讀賣電視台新聞」的報導，這間能讓人近距離接觸、觀察土撥鼠的咖啡廳，近期卻發生了一起離譜的事件。一名居住在大阪府箕面市的30多歲男性上班族，在店內進行餵食體驗時，竟擅自將可能引發嚴重中毒症狀、甚至致死的「巧克力零食」，混入店家提供的高麗菜與紅蘿蔔中，餵給土撥鼠吃。所幸機警的店員及時察覺異狀，立刻讓土撥鼠將巧克力吐出來，確認動物平安無事。警方隨後介入調查，並以涉嫌違反「動物愛護法」將該名男子函送法辦。

對土撥鼠等松鼠科動物而言，巧克力是極具致命風險的禁忌食物。山田動物醫院副院長松本和也特別指出：「引發中毒的主要物質，是巧克力原料可可中的『可可鹼』。一旦引發嚴重症狀，動物可能會出現痙攣、陷入昏迷，甚至有致死的案例。」

面對警方的偵訊，該名男子對犯行坦承不諱，但他供稱的動機竟是：「覺得牠們總是只能吃規定好的食物，實在太可憐了。」這種自以為是的錯誤同情心，差點無辜害死一條小生命，也讓店家與動保人士捏了一把冷汗。