影／很派！基隆市長官邸公園台灣藍鵲護巢 至少5人遭擊頭皮抓傷

基隆市壽山路市長官邸後方小公園周邊，生態豐富，有兩巢台灣藍鵲築巢，4到8月進入繁殖期，近日發生多位民眾散步時遭到台灣藍鵲俯衝攻擊並抓傷頭皮，目前已經有5人向市議員陳宜反映被攻擊。動保處表示，是護巢行為，提醒民眾戴帽子、撐雨傘快速通過，不要干擾。

陳宜說，市長官邸、東信國小和體育場一帶生態相當好，近期有很多台灣藍鵲出現，相當賞心悅目，但有民眾反映遭到攻擊，她提醒學生上下學時不落單，避免成為被攻擊的對象。

陳宜表示，這裡樹木很茂密，生態相當好，台灣藍鵲因此來覓食、築巢，一次多會停30、40分鐘，還有其他鳥類，是民眾賞鳥、休閒的好去處，但不要有干擾鳥類的行為。

基隆動保所長陳柏廷表示，市區逐漸出現台灣藍鵲是保育有成的跡象，過去多在中正公園，雖然保育有成，但在市區有可能造成人鳥衝突，提醒民眾4到8月如果遇到台灣藍鵲在繁殖期有警示或攻擊的叫聲，可戴帽子、撐雨傘快速通過，避免遭鳥擊。

陳柏廷說，目前現場觀察附近有兩巢，巢體架好之後會開始孵蛋，再進行育幼期，因此近一個月內都是育幼期間，因台灣藍鵲護巢警戒性較高，民眾接近巢區易遭驅離攻擊，未來再研議修樹的作法。

信義區信綠里長吳銘達表示，已在附近張貼提醒告示，請民眾留意鳥類護巢攻擊行為，行經周遭時要小心頭部。

台灣藍鵲屬於雜食性鳥類，除攝食果實與昆蟲外，也會捕食小型動物，包括蜥蜴、青蛙，甚至小型蛇類。繁殖期間若有人靠近，藍鵲會主動飛出驅趕，甚至出現俯衝攻擊的行為，這類行為多屬護巢本能，並非主動攻擊人類，繁殖季節較為明顯。

基隆市壽山路市長官邸後方小公園周邊，生態豐富，有兩巢台灣藍鵲築巢，近日發生多位民眾散步時遭到台灣藍鵲俯衝攻擊。圖／讀者提供

基隆市壽山路市長官邸後方小公園周邊，生態豐富，有兩巢台灣藍鵲築巢，近日發生多位民眾散步時遭到台灣藍鵲俯衝攻擊。圖／讀者提供

基隆市壽山路市長官邸後方小公園周邊，生態豐富，有兩巢台灣藍鵲築巢，近日發生多位民眾散步時遭到台灣藍鵲俯衝攻擊。圖／讀者提供