非首次！北市動物園小食蟻獸「黑妞」逃跑 最後身影畫面曝光

北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷枝跑出場內，至今仍未所獲，事實上小食蟻獸落跑並非首次，2020年9月雌性個體「小紅」當時還揹著6個月大的寶寶「紅豆」，在翻越設有電牧線的柵欄後順利脫逃，發言人曹先紹今早受訪致歉坦言，環境照養、防呆機制顯然有加強必要，由於該個體移動較為緩慢，仍鎖定園內山區持續尋找。

曹先紹說，昨天消息發出去後，確實有周邊民眾深夜通報有看到疑似食蟻獸出現，不過派員到現場查看後，發現並非食蟻獸，前除了在周邊架設自動照相機捕捉「黑妞」蹤跡，也會設置陷阱以食物誘捕，但由於小食蟻獸食物較為特殊，更熱愛自然界螞蟻、白蟻，也讓難度增加。

動物組組長吳立信表示，「黑妞」屬於高齡個體個性反應比較溫和，但保育員有說他喜歡吹風，調閱監視器發現，他躺在場館內展示處的交界口，跑出去後活動力看起來也較為緩慢，每天活動範圍大約1至3公里，目前以動物園為中心大約6至9公里，應該不會走太遠，選擇路徑也會選擇平坦、輕鬆環境，包含園內山區、展示場周邊都有持續找尋。

吳立信說，「黑妞」健康狀況一直都蠻好的，進食也都正常，但考量年紀大有骨刺攀爬較為比較不擅長，這次可能利用樹木斷枝爬出去，由於攀爬是因覓食必要性，設計上可以對於攀爬發向改善，能觸及仿岩也會調整，動物園現階段就是全天搜尋，利用熱像儀等方式巡找，搜索範圍還在園內山區，約投入80多人次。