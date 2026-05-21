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日蜱蟲病拉警報！「人畜共通」威脅大 獸醫急籲：別讓貓出門

聯合新聞網／ 綜合報導
日本獸醫界近期對蜱蟲病（SFTS）拉起最高警報。 示意圖／ingimage
日本獸醫界近期對蜱蟲病（SFTS）拉起最高警報。 示意圖／ingimage

據日媒「まいどなニュース」報導，日本獸醫界近期對蜱蟲病（SFTS）拉起最高警報。九州獸醫師公會的LINE群組近期湧入大量SFTS病例通報，最令人發毛的是「通報的貓咪全數死亡」。獸醫師Yun在X上發出急呼：「不要讓貓出門！」

SFTS主要透過帶有病毒的「蜱蟲」叮咬傳播。Yun醫師指出，此病不僅會引發貓咪重症，致死率極高，更可怕的是它有「人畜共通」的傳染性。2025年5月，三重縣就曾發生一名男性獸醫師因治療染病貓咪、感染身亡的悲劇。這使得動物醫院在面對「有外出習慣」的病貓時，必須穿著防護衣、實施嚴格隔離，大幅增加醫療成本與負擔，甚至有醫院為求自保而拒診。

有網友質疑「狗也在散步，為何只針對貓」？Yun醫師解釋，因貓咪感染SFTS後，發病與重症的機率明顯高於狗。其次，狗狗外出通常有牽繩，飼主能控制並避開危險的草叢，回家後也容易檢查是否沾附蜱蟲。但放養的貓咪，行蹤難以掌握，極易鑽進野生動物出沒的林木深處，帶著蜱蟲回家，成為移動的傳染源。

雖然現在已有除蟲預防藥，但仍無法達到百分之百的防護效果。Yun醫師語重心長地呼籲，除了SFTS，戶外還充滿車禍、毒餌、寄生蟲等致命危險。真正的愛貓，不是放任牠們在外流浪，而是在室內打造充足的垂直活動空間，讓牠們遠離不必要的死亡風險。

貓咪 傳染病 獸醫

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