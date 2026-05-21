鏡頭君立大功！翡翠水庫拍到麝香貓白天出沒 網驚喜：留友看台灣國寶

翡翠水庫開通Threads帳號「taipei.feitsui」，昨天首篇文章介紹近日在翡翠水庫記錄到保育類「麝香貓」的照片，令網友驚喜稱奇，不到1天已逾2萬人按讚。網友紛紛留言「留友看」，「原來台灣也有麝香貓」、「超級國寶耶」、「好難得白天出現的麝香貓，真可愛，身形看得出來那裡是寶地」、「原來麝香貓長這樣，鏡頭君太棒了」。

翡翠水庫發文，翡翠水庫近日記錄到保育類「麝香貓」，白天現蹤，畫面珍貴。牠行蹤隱密、靈巧優雅，展現自然生態的活力。這不僅是偶然發現，更是長期保育成果的象徵。水庫在供水之餘，也提供安全棲地，顯示生態系健康平衡，凸顯水資源保護的重要性。

網友表示，「第一次看到麝香貓」、「長得好有趣喔」、「很像浣熊跟虎斑貓還有狐狸的綜合」、「這隻貓看來挺自在，生態保護有感」、「第一眼看還以為是浣熊」、「留友看，台灣國寶」、「留友看翡翠水庫的保育類麝香貓」、「好療癒！保護自然真的超重要」、「可以放在要改版的鈔票裡嗎」。

也有網友讚嘆，「在上游某個湖也看過一次，還在北勢溪範圍，真的是晚上才出來」、「白天版的好可愛！我們到陽明山夜間觀察動物的時候也有巧遇麝香貓」、「白天不容易見到的動物，陽明山也有穩定的族群，希望流浪犬的問題能有效解決，不然牠們每天都生活在犬殺的威脅下」、「首先，大家別肖想咖啡了」、「和東南亞的麝香猫不同種，只吃小型鳥和昆蟲，不吃咖啡果」。

外界對於麝香貓印象會聯想到麝香咖啡，不過，農業部曾特別在臉書粉專撰文介紹，「麝香貓其實不吃咖啡」，麝香貓是台灣珍貴稀有保育類野生動物，主要棲息在台灣海拔1000公尺以下的低海拔區域。農業部生物多樣性研究所的長期生態研究，發現麝香貓的整體的出現指數在藤枝地區有穩定上升的趨勢，並且在海拔1500至1800公尺間持續發現麝香貓活動的身影。民眾如果遇到野生的麝香貓，記得三不原則：不干擾、不驅逐、不追趕。給可愛又神秘的麝香貓一點空間，讓牠們自在地生活。