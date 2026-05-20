北市動物園「小食蟻獸」踩斷枝逃出近2天 園方急尋：看到先通報

北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷枝跑出場內，保育員隔天早上發現後隨即通報，園方也針對環園步道、主軸步道、熱帶雨林區周邊、雨林區往昆蟲館沿線、大貓熊館旁山區及沙澳動物區等地點搜索，但截至目前尚未尋獲，呼籲若民眾有發現蹤跡，盡速通報，切勿自行捕捉。

園方表示，「黑妞」是一隻近11歲又10個月大的雌性小食蟻獸，外觀特徵體長約50-60公分，全身披毛主要為奶油黃，尾巴後半段裸露且具抓握力，目前為高齡個體，平時個性較為敏感、膽小，對人並不具攻擊性，但由於小食蟻獸屬於夜行性動物，白天多半會躲藏於樹叢或隱密空間中休息，增添了保育員搜索的難度。

園方說「黑妞」於5月18日晚間18時15分自室內活動空間進入戶外活動場，18時55分拍攝到小食蟻獸「黑妞」路過遊客步道旁的鳳梨科植物園區，隨後便失去行蹤，檢視現場環境研判可能因活動場內的香蕉樹遭其攀爬後斷裂，意外連結活動場旁仿岩通道，讓「黑妞」得以離開活動場，截至目前尚未返回。

園方說，「黑妞」脫逃後立即啟動搜尋機制，2天投入約65人次對周邊環境地毯式搜尋，範圍涵蓋環園步道、主軸步道、熱帶雨林區周邊、雨林區往昆蟲館沿線、大貓熊館旁山區及沙澳動物區等地點，於熱帶雨林區周邊緊急加設6台自動相機及4組誘捕籠，持續監測其活動跡象，保育員也同步加強巡查及監視器調閱，希望儘速掌握其行蹤。

園方表示，若遊客在園區步道或鄰近山區意外驚見「黑妞」蹤跡，請保持安全距離，切勿驚擾、追逐或自行捕捉，以免動物受到驚嚇而往更高、更隱密處攀爬。請立即就近通知園區工作人員，或撥打動物園通報專線(02)2938-2300分機630（遊客服務中心），由專業人員前往處理。

北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷肢跑出場內，園方目前派人尋找中。圖／動物園提供