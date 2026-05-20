快訊

賴總統提0至18歲每月領5千「兒少成長津貼」 衛福部曝初步規畫不排富

北市私立復興高中小學部疑食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

聽新聞
0:00 / 0:00

北市動物園「小食蟻獸」踩斷枝逃出近2天 園方急尋：看到先通報

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷肢跑出場內，園方目前派人尋找中。圖／取自北市動物園
北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷肢跑出場內，園方目前派人尋找中。圖／取自北市動物園

北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷枝跑出場內，保育員隔天早上發現後隨即通報，園方也針對環園步道、主軸步道、熱帶雨林區周邊、雨林區往昆蟲館沿線、大貓熊館旁山區及沙澳動物區等地點搜索，但截至目前尚未尋獲，呼籲若民眾有發現蹤跡，盡速通報，切勿自行捕捉。

園方表示，「黑妞」是一隻近11歲又10個月大的雌性小食蟻獸，外觀特徵體長約50-60公分，全身披毛主要為奶油黃，尾巴後半段裸露且具抓握力，目前為高齡個體，平時個性較為敏感、膽小，對人並不具攻擊性，但由於小食蟻獸屬於夜行性動物，白天多半會躲藏於樹叢或隱密空間中休息，增添了保育員搜索的難度。

園方說「黑妞」於5月18日晚間18時15分自室內活動空間進入戶外活動場，18時55分拍攝到小食蟻獸「黑妞」路過遊客步道旁的鳳梨科植物園區，隨後便失去行蹤，檢視現場環境研判可能因活動場內的香蕉樹遭其攀爬後斷裂，意外連結活動場旁仿岩通道，讓「黑妞」得以離開活動場，截至目前尚未返回。

園方說，「黑妞」脫逃後立即啟動搜尋機制，2天投入約65人次對周邊環境地毯式搜尋，範圍涵蓋環園步道、主軸步道、熱帶雨林區周邊、雨林區往昆蟲館沿線、大貓熊館旁山區及沙澳動物區等地點，於熱帶雨林區周邊緊急加設6台自動相機及4組誘捕籠，持續監測其活動跡象，保育員也同步加強巡查及監視器調閱，希望儘速掌握其行蹤。

園方表示，若遊客在園區步道或鄰近山區意外驚見「黑妞」蹤跡，請保持安全距離，切勿驚擾、追逐或自行捕捉，以免動物受到驚嚇而往更高、更隱密處攀爬。請立即就近通知園區工作人員，或撥打動物園通報專線(02)2938-2300分機630（遊客服務中心），由專業人員前往處理。

北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷肢跑出場內，園方目前派人尋找中。圖／動物園提供
北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷肢跑出場內，園方目前派人尋找中。圖／動物園提供

北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷肢跑出場內，園方目前派人尋找中。圖／動物園提供
北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷肢跑出場內，園方目前派人尋找中。圖／動物園提供

動物園 台北市立動物園

延伸閱讀

穿黃色布偶裝硬闖人氣小猴Panchi君家 2美國遊客遭日警逮捕

影／竹東化糞池奪命驚魂 工人缺氧昏迷送醫搶救中

礁溪跑馬古道又見「機車卡死」…山友推車救援 林保署曝無罰則兩難

彰化水鹿棲地漸移往平地 農友頭大

相關新聞

北市動物園「小食蟻獸」踩斷枝逃出近2天 園方急尋：看到先通報

北市動物園高齡11歲小食蟻獸「黑妞」18日晚間疑似藉由活動場內的香蕉樹斷枝跑出場內，保育員隔天早上發現後隨即通報，園方也針對環園步道、主軸步道、熱帶雨林區周邊、雨林區往昆蟲館沿線、大貓熊館旁山區及沙澳動物區等地點搜索，但截至目前尚未尋獲，呼籲若民眾有發現蹤跡，盡速通報，切勿自行捕捉。

【動物冷知識】不游泳改用走的？3種「長腳魚」海底漫步超獵奇

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？有些魚在海裡不好好游泳，直接長出腳來在海底漫步！？

毛孩「熱血」接力！屏科大獸醫輸血中心10年救571隻

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心建立嚴謹捐血動物評選制度，透過健康評估、血液檢驗及完善動物福祉管理，招募並評選穩定且安全的犬貓血液來源，成功拯救毛孩生命，成立十年已招募一四一隻捐血毛孩、製備六八○包血液製品，救助五七一隻犬貓，昨天舉行十年特展分享成果。

復育珊瑚技術新突破 海生館樹立無性增殖邁向有性繁殖里程碑

海洋生物博物館人工養殖5年的藍珊瑚（Heliopora coerulea），4月下旬順利排放幼苗，並與自然界珊瑚生殖節律高度同步，展現珊瑚人工繁養殖技術的成熟突破，更象徵台灣珊瑚復育工作從「無性增殖」邁向「有性繁殖」的里程碑。

響應522國際生物多樣性日 新北守護珍稀原生種噶瑪蘭青鱂魚

5月22日是「國際生物多樣性日」（International Day for Biological Diversity）。為響應聯合國推動生物多樣性保育理念，新北市農業局持續投入溪流生態保護工作，於今（5月18日）針對瀕危原生魚類「噶瑪蘭青鱂魚」的保種與棲地復育進行深入討論，並前往北勢溪勘查重要棲地，展現新北推動原生物種保育的決心。

這植物全株對貓劇毒…恐成喵星人殺手！新北動保處推居家植物紅綠燈

民眾喜愛在家中擺放盆栽，但某些植物可能對喵星人藏致命危機！新北市動保處指出，百合花全株對貓皆有劇毒，僅需接觸極少量花粉，或飲用插花過的水可能引發急性腎衰竭。動保處特製居家植物紅綠燈清單，呼籲飼主布置環境前務必核對，守護毛寶貝安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。