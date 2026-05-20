快訊

三星營收贏台積電卻爆「史上最大罷工」 謝金河示警：給台灣上了寶貴一課

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

【動物冷知識】不游泳改用走的？3種「長腳魚」海底漫步超獵奇

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有些魚在海裡不好好游泳，直接長出腳來在海底漫步！？

今天讓我們一起來看看，3個長腳的Fish冷知識吧！

首先登場的是角魚科（Triglidae）的成員，他們最引人注目的，就是胸鰭下方長了三對看起來超像昆蟲的「腳」！

這些構造其實是由胸鰭的部分鰭條特化演化而來，能像腳一樣支撐身體，讓角魚在海床上緩慢行走，而不是單純依靠游泳移動。

更有趣的是，這些「腳」上還分布著大量味覺感受器，等於自帶味蕾。角魚在海底移動時，會一邊用這些腳翻動泥沙、一邊「品嚐」周圍環境中的化學訊號，藉此尋找埋藏在沙中的甲殼類、蠕蟲或其他小型獵物。

他們就像一台會走路、會試吃的海底金屬探測器，邊散步邊進行地毯式搜食。

紅唇蝙蝠魚是一種長相非常前衛、卻幾乎不擅長游泳的海底魚類。既然游不快，那乾脆直接用「走」的。

他們的胸鰭與腹鰭已特化成類似四肢的支撐構造，能夠在海床上緩慢爬行，而不是像一般魚類那樣持續游動。

他們的身體又扁又寬，展開的胸鰭像兩片側翼，從上方看起來就像一隻貼在海底的蝙蝠，因此被稱為「蝙蝠魚」。

紅唇蝙蝠魚通常採取伏擊型的捕食策略，他們頭部有一根小釣竿，平時收納在頭部的小凹槽中，需要時才會伸出。末端還帶有能吸引獵物的小構造，功能類似鮟鱇魚的釣竿，用來誘使小魚或甲殼類靠近，再瞬間張口吸入。

至於他們那鮮紅到像擦了口紅的嘴唇，目前仍沒有定論。海洋生物學家推測，這種鮮豔色彩可能與同種辨識、繁殖訊號或求偶有關，幫助他們在產卵期間辨認「自己人」，避免找錯對象。

躄魚的胸鰭與腹鰭同樣演化成了類似四肢的構造，能夠支撐身體，在海床或珊瑚上緩慢「行走」。他們也不擅長游泳，移動速度慢得驚人。

而「躄魚」這個名字也取得相當傳神，「躄」這個字，本來就是指腿腳殘疾、行動不便的人，因此躄魚字面上的意思，大概就是「瘸腿的魚」。雖然他們的魚鰭看起來像長出了腳，但走起路來還是一拐一拐的。

既然長了腳卻瘸腿、走不快，又不擅長游泳，遇到危險該怎麼辦？躄魚還有一招秘密武器！！——他們的胸鰭後方有兩個鰓孔，當需要快速移動時，他們會猛吞一口水，然後從鰓孔「噗」地一聲用力噴出，利用水流的反作用力像火箭一樣把自己發射出去！

雖然......推進的效果依然非常有限，但這招「屁滾尿流式噴射」已經是他們身為瘸腿魚的最大努力了！！

另外，由於他們的外型酷似青蛙，他們的英文被命名為Frogfish，英文俗名也被稱為海蟾蜍（Sea toads）及棺材魚（Coffinfishes），中文俗名則常稱之為「五腳虎」。

參考資料：123

帽子-Hatto

追蹤

相關新聞

【動物冷知識】不游泳改用走的？3種「長腳魚」海底漫步超獵奇

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？有些魚在海裡不好好游泳，直接長出腳來在海底漫步！？

毛孩「熱血」接力！屏科大獸醫輸血中心10年救571隻

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心建立嚴謹捐血動物評選制度，透過健康評估、血液檢驗及完善動物福祉管理，招募並評選穩定且安全的犬貓血液來源，成功拯救毛孩生命，成立十年已招募一四一隻捐血毛孩、製備六八○包血液製品，救助五七一隻犬貓，昨天舉行十年特展分享成果。

復育珊瑚技術新突破 海生館樹立無性增殖邁向有性繁殖里程碑

海洋生物博物館人工養殖5年的藍珊瑚（Heliopora coerulea），4月下旬順利排放幼苗，並與自然界珊瑚生殖節律高度同步，展現珊瑚人工繁養殖技術的成熟突破，更象徵台灣珊瑚復育工作從「無性增殖」邁向「有性繁殖」的里程碑。

響應522國際生物多樣性日 新北守護珍稀原生種噶瑪蘭青鱂魚

5月22日是「國際生物多樣性日」（International Day for Biological Diversity）。為響應聯合國推動生物多樣性保育理念，新北市農業局持續投入溪流生態保護工作，於今（5月18日）針對瀕危原生魚類「噶瑪蘭青鱂魚」的保種與棲地復育進行深入討論，並前往北勢溪勘查重要棲地，展現新北推動原生物種保育的決心。

這植物全株對貓劇毒…恐成喵星人殺手！新北動保處推居家植物紅綠燈

民眾喜愛在家中擺放盆栽，但某些植物可能對喵星人藏致命危機！新北市動保處指出，百合花全株對貓皆有劇毒，僅需接觸極少量花粉，或飲用插花過的水可能引發急性腎衰竭。動保處特製居家植物紅綠燈清單，呼籲飼主布置環境前務必核對，守護毛寶貝安全。

第一隻台灣出生東方白鸛展翅翱翔 離巢起飛瞬間鳥友超感動

一對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」去年12月在雲林濁水溪畔高壓電塔上築巢繁殖，經約5個月孵育，3隻羽翼已豐的可愛幼鳥終於展翅起飛，當幼鳥離巢翱翔天際那一刻，辛苦守護多月的鳥友無不感動，見證第一隻台灣出生也是全球緯度最低孵育成功的東方白鸛，為台灣生態保育史寫下珍貴的一頁。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。