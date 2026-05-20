【動物冷知識】不游泳改用走的？3種「長腳魚」海底漫步超獵奇

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？有些魚在海裡不好好游泳，直接長出腳來在海底漫步！？

今天讓我們一起來看看，3個長腳的Fish冷知識吧！

首先登場的是角魚科（Triglidae）的成員，他們最引人注目的，就是胸鰭下方長了三對看起來超像昆蟲的「腳」！

這些構造其實是由胸鰭的部分鰭條特化演化而來，能像腳一樣支撐身體，讓角魚在海床上緩慢行走，而不是單純依靠游泳移動。

更有趣的是，這些「腳」上還分布著大量味覺感受器，等於自帶味蕾。角魚在海底移動時，會一邊用這些腳翻動泥沙、一邊「品嚐」周圍環境中的化學訊號，藉此尋找埋藏在沙中的甲殼類、蠕蟲或其他小型獵物。

他們就像一台會走路、會試吃的海底金屬探測器，邊散步邊進行地毯式搜食。

紅唇蝙蝠魚是一種長相非常前衛、卻幾乎不擅長游泳的海底魚類。既然游不快，那乾脆直接用「走」的。

他們的胸鰭與腹鰭已特化成類似四肢的支撐構造，能夠在海床上緩慢爬行，而不是像一般魚類那樣持續游動。

他們的身體又扁又寬，展開的胸鰭像兩片側翼，從上方看起來就像一隻貼在海底的蝙蝠，因此被稱為「蝙蝠魚」。

紅唇蝙蝠魚通常採取伏擊型的捕食策略，他們頭部有一根小釣竿，平時收納在頭部的小凹槽中，需要時才會伸出。末端還帶有能吸引獵物的小構造，功能類似鮟鱇魚的釣竿，用來誘使小魚或甲殼類靠近，再瞬間張口吸入。

至於他們那鮮紅到像擦了口紅的嘴唇，目前仍沒有定論。海洋生物學家推測，這種鮮豔色彩可能與同種辨識、繁殖訊號或求偶有關，幫助他們在產卵期間辨認「自己人」，避免找錯對象。

躄魚的胸鰭與腹鰭同樣演化成了類似四肢的構造，能夠支撐身體，在海床或珊瑚上緩慢「行走」。他們也不擅長游泳，移動速度慢得驚人。

而「躄魚」這個名字也取得相當傳神，「躄」這個字，本來就是指腿腳殘疾、行動不便的人，因此躄魚字面上的意思，大概就是「瘸腿的魚」。雖然他們的魚鰭看起來像長出了腳，但走起路來還是一拐一拐的。

既然長了腳卻瘸腿、走不快，又不擅長游泳，遇到危險該怎麼辦？躄魚還有一招秘密武器！！——他們的胸鰭後方有兩個鰓孔，當需要快速移動時，他們會猛吞一口水，然後從鰓孔「噗」地一聲用力噴出，利用水流的反作用力像火箭一樣把自己發射出去！

雖然......推進的效果依然非常有限，但這招「屁滾尿流式噴射」已經是他們身為瘸腿魚的最大努力了！！

另外，由於他們的外型酷似青蛙，他們的英文被命名為Frogfish，英文俗名也被稱為海蟾蜍（Sea toads）及棺材魚（Coffinfishes），中文俗名則常稱之為「五腳虎」。

參考資料：1、2、3