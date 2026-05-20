聽新聞
0:00 / 0:00

毛孩「熱血」接力！屏科大獸醫輸血中心10年救571隻

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立十年，推出以寵物捐血為議題的教育繪本「布萊弟上車囉！」建立人與動物間更友善且永續的生命關係。記者劉星君／攝影
屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立十年，推出以寵物捐血為議題的教育繪本「布萊弟上車囉！」建立人與動物間更友善且永續的生命關係。記者劉星君／攝影

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心建立嚴謹捐血動物評選制度，透過健康評估、血液檢驗及完善動物福祉管理，招募並評選穩定且安全的犬貓血液來源，成功拯救毛孩生命，成立十年已招募一四一隻捐血毛孩、製備六八○包血液製品，救助五七一隻犬貓，昨天舉行十年特展分享成果。

中心推出以寵物捐血為議題的教育繪本「布萊弟上車囉！」由獸醫系主任蔡宜倫、企管系老師趙雨潔、研究總中心研究員古佳峻、愛讀繪本屋許惠閔創作，李琳協助繪圖，推廣正確捐血觀念，建立人與動物間更具友善且永續的生命關係。

蔡宜倫說，人醫捐輸血制度歷經多年才建立完整且嚴謹標準，動物捐輸血，則參考國際動物輸血醫學規定，引進技術，以寵物為捐血對象，讓主人與寵物有共識，有安全感，避免動物捐血過程中不舒服。

成為「熱血的捐血犬貓」有一定條件，蔡宜倫說，除嚴謹報名資格與健康檢查，狗貓捐血須一到八歲，狗的體重十八公斤以上，貓的體重要四公斤以上，定期疫苗接種等，經過初步篩選了解醫療病史，且捐血犬貓，都會附贈免費健康檢查。

蔡宜倫說，目前台中全國動物醫院總院及高雄中興梅西動物醫療中心有設立捐血據點，讓更多毛孩加入捐血行列，成為守護生命「捐血勇士」。

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心成立十周年，學校即日起到六月十二日推出特展，還以寵物捐血為題出版教育繪本「布萊弟上車囉！」透過三名毛孩友情，讓大家認識犬貓捐輸血。

捐血 寵物 動物 屏科大

延伸閱讀

快帶毛寶貝補打狂犬病疫苗 有機會得300點新北幣 …未施打恐罰15萬元

浪貓受傷善心者送醫救治卻卡關 因查出晶片有主人沒接電話

苗縣三義毛孩遭弓箭射傷 警成立專案小組偵辦

萌樣小虎斑貓困廚房排煙管 碧潭飯店同意切管救援「不計代價」

相關新聞

毛孩「熱血」接力！屏科大獸醫輸血中心10年救571隻

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心建立嚴謹捐血動物評選制度，透過健康評估、血液檢驗及完善動物福祉管理，招募並評選穩定且安全的犬貓血液來源，成功拯救毛孩生命，成立十年已招募一四一隻捐血毛孩、製備六八○包血液製品，救助五七一隻犬貓，昨天舉行十年特展分享成果。

復育珊瑚技術新突破 海生館樹立無性增殖邁向有性繁殖里程碑

海洋生物博物館人工養殖5年的藍珊瑚（Heliopora coerulea），4月下旬順利排放幼苗，並與自然界珊瑚生殖節律高度同步，展現珊瑚人工繁養殖技術的成熟突破，更象徵台灣珊瑚復育工作從「無性增殖」邁向「有性繁殖」的里程碑。

響應522國際生物多樣性日 新北守護珍稀原生種噶瑪蘭青鱂魚

5月22日是「國際生物多樣性日」（International Day for Biological Diversity）。為響應聯合國推動生物多樣性保育理念，新北市農業局持續投入溪流生態保護工作，於今（5月18日）針對瀕危原生魚類「噶瑪蘭青鱂魚」的保種與棲地復育進行深入討論，並前往北勢溪勘查重要棲地，展現新北推動原生物種保育的決心。

這植物全株對貓劇毒…恐成喵星人殺手！新北動保處推居家植物紅綠燈

民眾喜愛在家中擺放盆栽，但某些植物可能對喵星人藏致命危機！新北市動保處指出，百合花全株對貓皆有劇毒，僅需接觸極少量花粉，或飲用插花過的水可能引發急性腎衰竭。動保處特製居家植物紅綠燈清單，呼籲飼主布置環境前務必核對，守護毛寶貝安全。

第一隻台灣出生東方白鸛展翅翱翔 離巢起飛瞬間鳥友超感動

一對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」去年12月在雲林濁水溪畔高壓電塔上築巢繁殖，經約5個月孵育，3隻羽翼已豐的可愛幼鳥終於展翅起飛，當幼鳥離巢翱翔天際那一刻，辛苦守護多月的鳥友無不感動，見證第一隻台灣出生也是全球緯度最低孵育成功的東方白鸛，為台灣生態保育史寫下珍貴的一頁。

奧萬大研習班揭纏綿之道 認識蛇類生態平衡關鍵地位

南投林保分署表示，在生態系中，蛇類是控制生物數量、維持平衡關鍵指標，所屬奧萬大自然教育中心將辦研習班，透過專業團隊引導，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。