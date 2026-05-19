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復育珊瑚技術新突破 海生館樹立無性增殖邁向有性繁殖里程碑

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
大型養殖缸培育的藍珊瑚群體白色珊瑚蟲觸手綻放。圖／海生館提供
大型養殖缸培育的藍珊瑚群體白色珊瑚蟲觸手綻放。圖／海生館提供

海洋生物博物館人工養殖5年的藍珊瑚（Heliopora coerulea），4月下旬順利排放幼苗，並與自然界珊瑚生殖節律高度同步，展現珊瑚人工繁養殖技術的成熟突破，更象徵台灣珊瑚復育工作從「無性增殖」邁向「有性繁殖」的里程碑。

海生館表示，藍珊瑚具堅硬的藍色碳酸鈣骨骼，是重要造礁生物。其分類屬八放珊瑚綱，珊瑚蟲有八隻觸手，與軟珊瑚較為接近。這次成功排放幼苗的藍珊瑚，最初為直徑不到10公分的葉片狀碎片，經5年照護已成長為直徑約20公分的健康群體，並展現膨脹觸手育幼的生態行為。

海生館表示，多數造礁珊瑚採排放精卵方式繁殖，少數直接釋放幼苗，藍珊瑚是少見有「表層育幼」行為的物種。生殖過程中雄性先將精子釋放至水體，雌性吸入後於體內完成受精，並於珊瑚體表形成特殊育幼構造。

當胚胎發育至浮浪幼蟲階段時，雌性珊瑚蟲觸手會明顯膨脹與延伸，形成天然「育幼腔」，使幼苗附著於群體表面發育。純白色幼苗與透明觸手交織於棕色珊瑚組織表面，如雪片般散布於珊瑚群體上，呈現罕見且壯觀的生命景象。

幼苗體長約1毫米，呈長條桶狀或橢圓形，後續由育幼腔釋放。因幼苗缺乏共生藻且具負浮力特性，釋放後多向下沉，並於上弦月小潮時段排放，有助增加其在母體附近定著的機率。

海生館表示，這是台灣首次在人工養殖環境中完整紀錄藍珊瑚排放幼苗，證明人工異地養殖環境具備支持珊瑚完成生殖周期的潛力。這項成果不僅可作為珊瑚復育、物種保存與人工繁殖技術的重要基礎，也為國際珊瑚礁保育提供珍貴參考。

棕色的藍珊瑚組織表面，觸手簇擁著白色幼苗宛如潔白雪花。圖／海生館提供
棕色的藍珊瑚組織表面，觸手簇擁著白色幼苗宛如潔白雪花。圖／海生館提供

養殖於流水式系統的藍珊瑚 （白色珊瑚放苗群體集中於照片下方偏左側）。圖／海生館提供
養殖於流水式系統的藍珊瑚 （白色珊瑚放苗群體集中於照片下方偏左側）。圖／海生館提供

白色幼苗（黃圈處）依附於膨脹的珊瑚蟲觸手側邊。圖／海生館提供
白色幼苗（黃圈處）依附於膨脹的珊瑚蟲觸手側邊。圖／海生館提供

珊瑚 海生館 復育

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