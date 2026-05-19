毛孩熱血接力！屏科大獸醫輸血中心10周年 建立寵物捐血制度

毛小孩成為人們生活中重要的陪伴者，提升動物醫療品質與建立完善寵物捐血制度，屏東科技大學獸醫輸血醫學中心今年成立第10年，建立犬貓捐血標準流程與推廣獸醫輸血醫學知識，中心招募141捐血毛孩、製備680包血液製品，救助571隻犬貓。

屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年，推出以寵物捐血為議題教育繪本「布萊弟上車囉！」，獸醫系主任蔡宜倫、企管系老師趙雨潔、研究總中心研究員古佳峻、愛讀繪本屋許惠閔創作，李琳協助繪圖，透過三名毛孩友情，透過淺顯易懂捐血救友初衷推廣正確捐血觀念，建立人與動物間更具友善且永續生命關係。

屏科大獸醫輸血學中心主任也是獸醫系主任蔡宜倫說，中心成立以來，建立嚴謹捐血動物評選制度，透過健康評估、血液檢驗及完善動物福祉管理，招募並評選穩定且安全的犬貓血液來源，成功拯救毛孩生命。

「人醫捐輸血制度歷經多年才建立完整且嚴謹標準，動物捐輸血，參考國際動物輸血醫學規定，引進技術，期盼及早擁有一套完善且具人性安全模式」，蔡宜倫說，以寵物為捐血對象，讓主人與寵物彼此有共識，有安全感，避免動物捐血過程中不舒服，建立在同理心與動物福祉。

成為「熱血的捐血犬貓」有一定條件，蔡宜倫說，有嚴謹報名資格與健康檢查，狗貓捐血須1到8歲，狗的體重18公斤以上，貓的體重要4公斤以上，定期疫苗接種等，經過初步篩選了解醫療病史，捐血要做完善健檢。願意成為捐血犬貓，都會附贈免費健康檢查。

蔡宜倫說，也有與台中全國動物醫院總院及高雄中興梅西動物醫療中心合作設立捐血據點，讓更多毛孩加入捐血行列，成為守護生命「捐血勇士」。屏東縣消防局特搜犬、高市消防局特搜犬也都是熱血勇士之一。

校長張金龍說，中心建立動物捐血資格審查，血液製品流程，獲農業部肯定，持續推動台灣動物輸血醫學發展和動物福祉保障。

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心成立10周年，學校今起到6月12日在圖書館展出特展，生動活潑呈現主題「一袋血的旅程」、「我們貓狗輸血科普」、「認識貓狗血型」與「十年歷程與跨域合作力量」，認識犬貓捐輸血。

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心今年成立第10年，建立犬貓捐血標準流程與推廣獸醫輸血醫學知識，中心招募141捐血毛孩、製備680包血液製品，救助571隻犬貓，今天舉行10年特展。記者劉星君／攝影

屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年今天舉行10周年特展，屏東縣消防局特搜大隊特搜犬也是熱血捐血犬，現場也跟小朋友互動。記者劉星君／攝影

屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年，推出以寵物捐血為議題教育繪本「布萊弟上車囉！」，建立人與動物間更具友善且永續生命關係。圖／屏科大提供

屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年，推出以寵物捐血為議題教育繪本「布萊弟上車囉！」，建立人與動物間更具友善且永續生命關係。記者劉星君／攝影

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心今年成立第10年，建立犬貓捐血標準流程與推廣獸醫輸血醫學知識，中心招募141捐血毛孩、製備680包血液製品，救助571隻犬貓，今天舉行10年特展，邀請大小朋參展，認識犬貓捐輸血觀念。圖／屏科大提供