快訊

美國人氣漢堡「In-N-Out」為何只快閃不展店？內行人曝背後商業目的

20嬰塞10坪屋！桃園爆托育機構嚴重超收 嬰兒地上爬險被大朋友踩過

孫安佐搞砸唯一工作！前經紀人警告「警察去你家」也不甩 嘆：很低能

聽新聞
0:00 / 0:00

毛孩熱血接力！屏科大獸醫輸血中心10周年 建立寵物捐血制度

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年，推出以寵物捐血為議題教育繪本「布萊弟上車囉！」，建立人與動物間更具友善且永續生命關係。記者劉星君／攝影
屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年，推出以寵物捐血為議題教育繪本「布萊弟上車囉！」，建立人與動物間更具友善且永續生命關係。記者劉星君／攝影

毛小孩成為人們生活中重要的陪伴者，提升動物醫療品質與建立完善寵物捐血制度，屏東科技大學獸醫輸血醫學中心今年成立第10年，建立犬貓捐血標準流程與推廣獸醫輸血醫學知識，中心招募141捐血毛孩、製備680包血液製品，救助571隻犬貓。

屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年，推出以寵物捐血為議題教育繪本「布萊弟上車囉！」，獸醫系主任蔡宜倫、企管系老師趙雨潔、研究總中心研究員古佳峻、愛讀繪本屋許惠閔創作，李琳協助繪圖，透過三名毛孩友情，透過淺顯易懂捐血救友初衷推廣正確捐血觀念，建立人與動物間更具友善且永續生命關係。

屏科大獸醫輸血學中心主任也是獸醫系主任蔡宜倫說，中心成立以來，建立嚴謹捐血動物評選制度，透過健康評估、血液檢驗及完善動物福祉管理，招募並評選穩定且安全的犬貓血液來源，成功拯救毛孩生命。

「人醫捐輸血制度歷經多年才建立完整且嚴謹標準，動物捐輸血，參考國際動物輸血醫學規定，引進技術，期盼及早擁有一套完善且具人性安全模式」，蔡宜倫說，以寵物為捐血對象，讓主人與寵物彼此有共識，有安全感，避免動物捐血過程中不舒服，建立在同理心與動物福祉。

成為「熱血的捐血犬貓」有一定條件，蔡宜倫說，有嚴謹報名資格與健康檢查，狗貓捐血須1到8歲，狗的體重18公斤以上，貓的體重要4公斤以上，定期疫苗接種等，經過初步篩選了解醫療病史，捐血要做完善健檢。願意成為捐血犬貓，都會附贈免費健康檢查。

蔡宜倫說，也有與台中全國動物醫院總院及高雄中興梅西動物醫療中心合作設立捐血據點，讓更多毛孩加入捐血行列，成為守護生命「捐血勇士」。屏東縣消防局特搜犬、高市消防局特搜犬也都是熱血勇士之一。

校長張金龍說，中心建立動物捐血資格審查，血液製品流程，獲農業部肯定，持續推動台灣動物輸血醫學發展和動物福祉保障。

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心成立10周年，學校今起到6月12日在圖書館展出特展，生動活潑呈現主題「一袋血的旅程」、「我們貓狗輸血科普」、「認識貓狗血型」與「十年歷程與跨域合作力量」，認識犬貓捐輸血。

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心今年成立第10年，建立犬貓捐血標準流程與推廣獸醫輸血醫學知識，中心招募141捐血毛孩、製備680包血液製品，救助571隻犬貓，今天舉行10年特展。記者劉星君／攝影
屏東科技大學獸醫輸血醫學中心今年成立第10年，建立犬貓捐血標準流程與推廣獸醫輸血醫學知識，中心招募141捐血毛孩、製備680包血液製品，救助571隻犬貓，今天舉行10年特展。記者劉星君／攝影

屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年今天舉行10周年特展，屏東縣消防局特搜大隊特搜犬也是熱血捐血犬，現場也跟小朋友互動。記者劉星君／攝影
屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年今天舉行10周年特展，屏東縣消防局特搜大隊特搜犬也是熱血捐血犬，現場也跟小朋友互動。記者劉星君／攝影

屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年，推出以寵物捐血為議題教育繪本「布萊弟上車囉！」，建立人與動物間更具友善且永續生命關係。圖／屏科大提供
屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年，推出以寵物捐血為議題教育繪本「布萊弟上車囉！」，建立人與動物間更具友善且永續生命關係。圖／屏科大提供

屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年，推出以寵物捐血為議題教育繪本「布萊弟上車囉！」，建立人與動物間更具友善且永續生命關係。記者劉星君／攝影
屏科大獸醫輸血醫學中心今年成立10年，推出以寵物捐血為議題教育繪本「布萊弟上車囉！」，建立人與動物間更具友善且永續生命關係。記者劉星君／攝影

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心今年成立第10年，建立犬貓捐血標準流程與推廣獸醫輸血醫學知識，中心招募141捐血毛孩、製備680包血液製品，救助571隻犬貓，今天舉行10年特展，邀請大小朋參展，認識犬貓捐輸血觀念。圖／屏科大提供
屏東科技大學獸醫輸血醫學中心今年成立第10年，建立犬貓捐血標準流程與推廣獸醫輸血醫學知識，中心招募141捐血毛孩、製備680包血液製品，救助571隻犬貓，今天舉行10年特展，邀請大小朋參展，認識犬貓捐輸血觀念。圖／屏科大提供

屏東科技大學獸醫輸血醫學中心今年成立第10年，建立犬貓捐血標準流程與推廣獸醫輸血醫學知識，中心招募141捐血毛孩、製備680包血液製品，救助571隻犬貓，今天舉行10年特展，邀請大小朋參展，認識犬貓捐輸血觀念。圖／屏科大提供
屏東科技大學獸醫輸血醫學中心今年成立第10年，建立犬貓捐血標準流程與推廣獸醫輸血醫學知識，中心招募141捐血毛孩、製備680包血液製品，救助571隻犬貓，今天舉行10年特展，邀請大小朋參展，認識犬貓捐輸血觀念。圖／屏科大提供

獸醫 屏科大 捐血

延伸閱讀

浪貓受傷善心者送醫救治卻卡關 因查出晶片有主人沒接電話

苗縣三義毛孩遭弓箭射傷 警成立專案小組偵辦

師大浪貓「豆豆」車禍亡 保育團體：遊蕩誤認自由致悲劇 籲強化收容與認養

萌樣小虎斑貓困廚房排煙管 碧潭飯店同意切管救援「不計代價」

相關新聞

響應522國際生物多樣性日 新北守護珍稀原生種噶瑪蘭青鱂魚

5月22日是「國際生物多樣性日」（International Day for Biological Diversity）。為響應聯合國推動生物多樣性保育理念，新北市農業局持續投入溪流生態保護工作，於今（5月18日）針對瀕危原生魚類「噶瑪蘭青鱂魚」的保種與棲地復育進行深入討論，並前往北勢溪勘查重要棲地，展現新北推動原生物種保育的決心。

這植物全株對貓劇毒…恐成喵星人殺手！新北動保處推居家植物紅綠燈

民眾喜愛在家中擺放盆栽，但某些植物可能對喵星人藏致命危機！新北市動保處指出，百合花全株對貓皆有劇毒，僅需接觸極少量花粉，或飲用插花過的水可能引發急性腎衰竭。動保處特製居家植物紅綠燈清單，呼籲飼主布置環境前務必核對，守護毛寶貝安全。

第一隻台灣出生東方白鸛展翅翱翔 離巢起飛瞬間鳥友超感動

一對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」去年12月在雲林濁水溪畔高壓電塔上築巢繁殖，經約5個月孵育，3隻羽翼已豐的可愛幼鳥終於展翅起飛，當幼鳥離巢翱翔天際那一刻，辛苦守護多月的鳥友無不感動，見證第一隻台灣出生也是全球緯度最低孵育成功的東方白鸛，為台灣生態保育史寫下珍貴的一頁。

奧萬大研習班揭纏綿之道 認識蛇類生態平衡關鍵地位

南投林保分署表示，在生態系中，蛇類是控制生物數量、維持平衡關鍵指標，所屬奧萬大自然教育中心將辦研習班，透過專業團隊引導，...

浪貓受傷善心者送醫救治卻卡關 因查出晶片有主人沒接電話

台中市沙鹿區日前出現一隻浪貓，主動接近某工作室，善心者餵養後，發現貓右前腿嚴重皮開肉綻撕裂傷，傷口深及裡頭，緊急誘捕送醫，原以為施打鎮定劑後可立即清創手術縫合救治，未料晶片掃描後確認「有主人」，醫院無法直接進行縫合手術，讓善心者急得到處求援。

臭味四散外籍白領女凍末條 台北市信義區120坪豪宅藏62隻貓

台北市信義區1棟高級公寓大樓變成貓公寓，北市府獲報訪查得知有62隻貓，雖此處占地百坪但異味四散，導致外國房客遭殃。動保處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。