山羌誤觸陷阱受傷被熱心農民救出...傷勢過重只好「人道處理」

一隻山羌在苗栗大湖山區受困陷阱，熱心鄉親發現後將牠送往大湖警分局南湖與校林派出所求助，這隻山羌疑似受困多時，身體虛弱且腳部受傷，員警通報縣府農業處林務自然保育科人員到場處理，但這隻山羌傷勢過重且前肢骨折，已無法回歸野外，評估後送往動物醫院「人道處理」。

警方表示，這名鄉親昨天前往南湖山區務農時，發現一隻山羌奄奄一息，腳上帶著傷勢，將牠載往派出所請求警方協助，校林所長彭文正查看，發現山羌遭非法捕獵設備「山豬吊」夾傷，幸好被熱心民眾發現，立即通報林務自然保育科人員到場，檢視山羌傷勢並進行後續處置。

林務自然保育科長張葦表示，山羌屬於一般野生動物，並非保育類物種，這隻山羌前肢骨折，且全身傷勢嚴重，保育人員評估牠已無法在野外生存，最後採取人道處理。

大湖分局警方呼籲，私設「山豬吊」等獵捕陷阱不僅違反動保法及野生動物保育法，也容易造成野生動物傷亡，民眾如果發現受困野生動物或相關違法陷阱，可立即通報相關單位協助處理，共同維護山林生態與野生動物安全。