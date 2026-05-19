聽新聞
0:00 / 0:00
山羌誤觸陷阱受傷被熱心農民救出...傷勢過重只好「人道處理」
一隻山羌在苗栗大湖山區受困陷阱，熱心鄉親發現後將牠送往大湖警分局南湖與校林派出所求助，這隻山羌疑似受困多時，身體虛弱且腳部受傷，員警通報縣府農業處林務自然保育科人員到場處理，但這隻山羌傷勢過重且前肢骨折，已無法回歸野外，評估後送往動物醫院「人道處理」。
警方表示，這名鄉親昨天前往南湖山區務農時，發現一隻山羌奄奄一息，腳上帶著傷勢，將牠載往派出所請求警方協助，校林所長彭文正查看，發現山羌遭非法捕獵設備「山豬吊」夾傷，幸好被熱心民眾發現，立即通報林務自然保育科人員到場，檢視山羌傷勢並進行後續處置。
林務自然保育科長張葦表示，山羌屬於一般野生動物，並非保育類物種，這隻山羌前肢骨折，且全身傷勢嚴重，保育人員評估牠已無法在野外生存，最後採取人道處理。
大湖分局警方呼籲，私設「山豬吊」等獵捕陷阱不僅違反動保法及野生動物保育法，也容易造成野生動物傷亡，民眾如果發現受困野生動物或相關違法陷阱，可立即通報相關單位協助處理，共同維護山林生態與野生動物安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。