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影／熱門運動「匹克球」當訓練課程 東勢警提升體能與應變力

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市警局東勢分局今天利用分局地下室活化空間辦理員警術科訓練，規劃近期風靡全球、老少咸宜的「匹克球（Pickleball）」作為訓練課程。圖／警方提供
台中市警局東勢分局今天利用分局地下室活化空間辦理員警術科訓練，規劃近期風靡全球、老少咸宜的「匹克球（Pickleball）」作為訓練課程。圖／警方提供

台中市警局東勢分局今天利用分局地下室活化空間辦理員警術科訓練，與以往戰技訓練不同，今天規劃最近風靡全球、老少咸宜的「匹克球（Pickleball）」作為訓練課程。結合網球、羽球與桌球特性的運動，讓員警可舒壓，也藉此強化肌耐力與動態反應能力。

東勢分局表示，警察工作面臨多樣化的挑戰，瞬間的反應判斷與身體協調性至關重要。匹克球的球速變化多端且節奏明快，極度考驗選手的眼手協調及腳步靈活性，與警察在執勤時需要的敏捷反應不謀而合。今天邀請專業外師教練講解基本規則，從握拍到擊球，員警認真學習。

東勢分局也計畫將來結合運動與社區宣導，透過各類活動與民眾互動，拉近警民關係。

台中市警局東勢分局今天利用分局地下室活化空間辦理員警術科訓練，規劃近期風靡全球、老少咸宜的「匹克球（Pickleball）」作為訓練課程。圖／警方提供
台中市警局東勢分局今天利用分局地下室活化空間辦理員警術科訓練，規劃近期風靡全球、老少咸宜的「匹克球（Pickleball）」作為訓練課程。圖／警方提供

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