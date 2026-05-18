響應522國際生物多樣性日 新北守護珍稀原生種噶瑪蘭青鱂魚

5月22日是「國際生物多樣性日」（International Day for Biological Diversity）。為響應聯合國推動生物多樣性保育理念，新北市農業局持續投入溪流生態保護工作，於今（5月18日）針對瀕危原生魚類「噶瑪蘭青鱂魚」的保種與棲地復育進行深入討論，並前往北勢溪勘查重要棲地，展現新北推動原生物種保育的決心。

新北市農業局長諶錫輝表示，噶瑪蘭青鱂魚（Oryzias cabaranensis）是台灣最新確認的世界新種淡水魚，不僅是台灣淡水魚類研究的重要突破，也彰顯台灣豐富且珍貴的生物多樣性。

噶瑪蘭青鱂魚由國立臺灣海洋大學教授陳義雄、國立嘉義大學及農業部生物多樣性研究所組成的研究團隊，歷經多年研究，於2025年底正式發表於國際知名分類學期刊《Zootaxa》。目前該魚種已被列為瀕危物種，新北市北勢溪是少數僅存的重要棲地之一，保育工作刻不容緩。

諶錫輝指出，新北市長期推動溪流棲地改善及外來種移除等措施，已逐步展現生態復育成果。此次日本國立基礎生物學研究所教授成瀬清（Kiyoshi Naruse）、日本熊本大學教授竹花佑介（Yusuke Takehana）專程來台參與噶瑪蘭青鱂魚的保種研究與保育推動現況。

國立海洋大學陳義雄教授分享噶瑪蘭青鱂魚的發現，並針對噶瑪蘭青鱂魚的保種策略、棲地維護及國際合作等議題交流。與會學者包括農業部生物多樣性研究所博士葉明峰、臺灣原生魚類保育協會常務理事鍾宸瑞。

陳義雄表示，目前淡水河上游及雙溪流域都是噶瑪蘭青鱂魚的重要棲地，但部分區域正面臨外來魚種入侵威脅。他也強調，部分復育地點不宜公開過於詳細的位置資訊，以避免人為干擾及非法捕撈，未來保育工作將以更審慎方式推動。

針對後續保育策略，學者提出短、中、長期三階段規劃：短期將全面盤點現有族群，建立跨單位合作機制；中期推動人工繁殖與棲地隔離；長期則致力恢復完整自然棲地環境，降低外來種威脅。新北市農業局副局長劉淑芬也表示，將進一步啟動魚類生態總體檢，除了持續整治外來魚種，也將同步推動原生魚類保種、復育及環境教育工作。

學者團隊也前往北勢溪實地勘查噶瑪蘭青鱂魚殘存棲地，並提出棲地維護與保種建議。

青鱂魚在生物醫學研究領域具有重要地位，國際生物醫學與遺傳學研究中，美國常以斑馬魚（zebrafish）作為模式生物，日本則長期運用青鱂魚進行基因遺傳與環境適應等相關研究，也因此日本研究團隊對台灣新種噶瑪蘭青鱂魚議題高度重視。記者蔡宗儒／攝影