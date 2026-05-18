快訊

知名創投家：台灣戰略地位18個月後生變 原因是「這個」

慘遭親哥、保母性侵！受害弟遭家族唾棄「忘恩負義」親上火線吐真相

停11分收60元！宜蘭後站停車場驚傳「非法營業半年」恐引爆消費糾紛

聽新聞
0:00 / 0:00

響應522國際生物多樣性日 新北守護珍稀原生種噶瑪蘭青鱂魚

聯合報／ 記者陳美萍／台北即時報導
新北市長期推動溪流棲地改善及外來種移除等措施，已逐步展現生態復育成果。國立臺灣海洋大學教授陳義雄表示，噶瑪蘭青鱂魚（Oryzias cabaranensis）是台灣最新確認的世界新種淡水魚，不僅是台灣淡水魚類研究的重要突破，也彰顯台灣豐富且珍貴的生物多樣性。記者蔡宗儒／攝影
新北市長期推動溪流棲地改善及外來種移除等措施，已逐步展現生態復育成果。國立臺灣海洋大學教授陳義雄表示，噶瑪蘭青鱂魚（Oryzias cabaranensis）是台灣最新確認的世界新種淡水魚，不僅是台灣淡水魚類研究的重要突破，也彰顯台灣豐富且珍貴的生物多樣性。記者蔡宗儒／攝影

5月22日是「國際生物多樣性日」（International Day for Biological Diversity）。為響應聯合國推動生物多樣性保育理念，新北市農業局持續投入溪流生態保護工作，於今（5月18日）針對瀕危原生魚類「噶瑪蘭青鱂魚」的保種與棲地復育進行深入討論，並前往北勢溪勘查重要棲地，展現新北推動原生物種保育的決心。

新北市農業局長諶錫輝表示，噶瑪蘭青鱂魚（Oryzias cabaranensis）是台灣最新確認的世界新種淡水魚，不僅是台灣淡水魚類研究的重要突破，也彰顯台灣豐富且珍貴的生物多樣性。

噶瑪蘭青鱂魚由國立臺灣海洋大學教授陳義雄、國立嘉義大學及農業部生物多樣性研究所組成的研究團隊，歷經多年研究，於2025年底正式發表於國際知名分類學期刊《Zootaxa》。目前該魚種已被列為瀕危物種，新北市北勢溪是少數僅存的重要棲地之一，保育工作刻不容緩。

諶錫輝指出，新北市長期推動溪流棲地改善及外來種移除等措施，已逐步展現生態復育成果。此次日本國立基礎生物學研究所教授成瀬清（Kiyoshi Naruse）、日本熊本大學教授竹花佑介（Yusuke Takehana）專程來台參與噶瑪蘭青鱂魚的保種研究與保育推動現況。

國立海洋大學陳義雄教授分享噶瑪蘭青鱂魚的發現，並針對噶瑪蘭青鱂魚的保種策略、棲地維護及國際合作等議題交流。與會學者包括農業部生物多樣性研究所博士葉明峰、臺灣原生魚類保育協會常務理事鍾宸瑞。

陳義雄表示，目前淡水河上游及雙溪流域都是噶瑪蘭青鱂魚的重要棲地，但部分區域正面臨外來魚種入侵威脅。他也強調，部分復育地點不宜公開過於詳細的位置資訊，以避免人為干擾及非法捕撈，未來保育工作將以更審慎方式推動。

針對後續保育策略，學者提出短、中、長期三階段規劃：短期將全面盤點現有族群，建立跨單位合作機制；中期推動人工繁殖與棲地隔離；長期則致力恢復完整自然棲地環境，降低外來種威脅。新北市農業局副局長劉淑芬也表示，將進一步啟動魚類生態總體檢，除了持續整治外來魚種，也將同步推動原生魚類保種、復育及環境教育工作。

學者團隊也前往北勢溪實地勘查噶瑪蘭青鱂魚殘存棲地，並提出棲地維護與保種建議。

青鱂魚在生物醫學研究領域具有重要地位，國際生物醫學與遺傳學研究中，美國常以斑馬魚（zebrafish）作為模式生物，日本則長期運用青鱂魚進行基因遺傳與環境適應等相關研究，也因此日本研究團隊對台灣新種噶瑪蘭青鱂魚議題高度重視。記者蔡宗儒／攝影
青鱂魚在生物醫學研究領域具有重要地位，國際生物醫學與遺傳學研究中，美國常以斑馬魚（zebrafish）作為模式生物，日本則長期運用青鱂魚進行基因遺傳與環境適應等相關研究，也因此日本研究團隊對台灣新種噶瑪蘭青鱂魚議題高度重視。記者蔡宗儒／攝影

新北市農業局長諶錫輝(右四)與國立臺灣海洋大學教授陳義雄(左四)及專程來台參與噶瑪蘭青鱂魚的保種研究與保育推動現況的日本國立基礎生物學研究所教授成瀬清（Kiyoshi Naruse）(右五)、日本熊本大學教授竹花佑介（Yusuke Takehana）(右三)。記者蔡宗儒／攝影
新北市農業局長諶錫輝(右四)與國立臺灣海洋大學教授陳義雄(左四)及專程來台參與噶瑪蘭青鱂魚的保種研究與保育推動現況的日本國立基礎生物學研究所教授成瀬清（Kiyoshi Naruse）(右五)、日本熊本大學教授竹花佑介（Yusuke Takehana）(右三)。記者蔡宗儒／攝影

噶瑪蘭 聯合國 復育 新北

延伸閱讀

農民養禽戶社區攜手護石虎棲地 還能領生態薪水

北市動物園小爪水獺「香橙」抵紐西蘭 助域外保育

彰化水鹿棲地漸移往平地 農友頭大

林保署辦「島嶼織者」特展 守護國土生態綠網

相關新聞

第一隻台灣出生東方白鸛展翅翱翔 離巢起飛瞬間鳥友超感動

一對瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」去年12月在雲林濁水溪畔高壓電塔上築巢繁殖，經約5個月孵育，3隻羽翼已豐的可愛幼鳥終於展翅起飛，當幼鳥離巢翱翔天際那一刻，辛苦守護多月的鳥友無不感動，見證第一隻台灣出生也是全球緯度最低孵育成功的東方白鸛，為台灣生態保育史寫下珍貴的一頁。

響應522國際生物多樣性日 新北守護珍稀原生種噶瑪蘭青鱂魚

5月22日是「國際生物多樣性日」（International Day for Biological Diversity）。為響應聯合國推動生物多樣性保育理念，新北市農業局持續投入溪流生態保護工作，於今（5月18日）針對瀕危原生魚類「噶瑪蘭青鱂魚」的保種與棲地復育進行深入討論，並前往北勢溪勘查重要棲地，展現新北推動原生物種保育的決心。

這植物全株對貓劇毒…恐成喵星人殺手！新北動保處推居家植物紅綠燈

民眾喜愛在家中擺放盆栽，但某些植物可能對喵星人藏致命危機！新北市動保處指出，百合花全株對貓皆有劇毒，僅需接觸極少量花粉，或飲用插花過的水可能引發急性腎衰竭。動保處特製居家植物紅綠燈清單，呼籲飼主布置環境前務必核對，守護毛寶貝安全。

奧萬大研習班揭纏綿之道 認識蛇類生態平衡關鍵地位

南投林保分署表示，在生態系中，蛇類是控制生物數量、維持平衡關鍵指標，所屬奧萬大自然教育中心將辦研習班，透過專業團隊引導，...

浪貓受傷善心者送醫救治卻卡關 因查出晶片有主人沒接電話

台中市沙鹿區日前出現一隻浪貓，主動接近某工作室，善心者餵養後，發現貓右前腿嚴重皮開肉綻撕裂傷，傷口深及裡頭，緊急誘捕送醫，原以為施打鎮定劑後可立即清創手術縫合救治，未料晶片掃描後確認「有主人」，醫院無法直接進行縫合手術，讓善心者急得到處求援。

臭味四散外籍白領女凍末條 台北市信義區120坪豪宅藏62隻貓

台北市信義區1棟高級公寓大樓變成貓公寓，北市府獲報訪查得知有62隻貓，雖此處占地百坪但異味四散，導致外國房客遭殃。動保處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。